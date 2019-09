Ντέμι Μουρ: Ο βιαστής μου πλήρωσε τη μητέρα μου και με ρώτησε «πως νιώθεις που σε π@@@@α για 500 δολάρια;»

Η γνωστή ηθοποιός, Ντέμι Μουρ, σε συνέντευξή της μίλησε για το βιβλίο της «Inside Out» και για τα όσα διηγείται σε αυτό.

Μάλιστα, περιέγραψε τον βιασμό που έζησε σε ηλικία 15 χρονών, αποκαλύπτοντας πως ο βιαστής της πλήρωσε την αλκοολική μητέρα της 500 δολάρια για να κάνει σεξ μαζί της.

Ο βιαστής της μάλιστα μόλις τελείωσε την πράξη του την ρώτησε: «Πώς αισθάνεσαι που σε π@@@@α για 500 δολάρια;».

«Ήταν βιασμός και μια καταστροφική προδοσία», έγραψε στο βιβλίο.

Η Ντέμι Μουρ, όπως είπε πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς η μητέρα της την έπαιρνε μαζί της στα μπαρ για να τραβάει την προσοχή των αντρών. Μάλιστα ως παιδί, προσπαθούσε να την βοηθήσει να βγει από όλο αυτό και να απεξαρτηθεί από τους εθισμούς.

Η ηθοποιός γεννήθηκε στο Νέο Μεξικό, αλλά ο βιολογικός της πατέρας άφησε τη μητέρα της πριν γεννηθεί.

.@GMA EXCLUSIVE: “I made up about that that I wasn’t wanted … I didn’t deserve to be here.” @justdemi speaks to @DianeSawyer about dealing with her parents’ alcoholism and learning the man she knew as her father was not her biological dad. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/dsqRJUs5u9

— Good Morning America (@GMA) September 23, 2019