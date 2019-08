Πασίγνωστη πορνοστάρ ενθουσιάστηκε από τις διακοπές στην Ελλάδα (pics)

Η Aletta Ocean είναι από τις πιο πασίγνωστες ενεργές πορνοστάρ αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Δεν είναι τυχαίο οτι στην all time λίστα του pornhub κατέχει την θέση 89, έχοντας 152.893 subscribers στο κανάλι της, ενώ τα videos της έχουν πάνω από 201 εκατομμύρια views.



Η 31χρονη Ουγγαρέζα επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της και συγκεκριμένα την Μύκονο και την Σαντορίνη.



Στα ελληνικά νησιά έμεινε για περίπου μία εβδομάδα και κρίνοντας από τα ποσταρίσματά της στο Instagram, πρέπει να έμεινε απολύτως ικανοποιημένη.



Για αυτό και στο μήνυμά που ανέβασε την Κυριακή το πρωί, έγραψε: «Bye Greece! I will come back!».