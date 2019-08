H Katy Perry κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση μοντέλου (pic & vid)

Στην πρώτη ανάρτηση του στο Instagram σχετικά με το συμβάν ο Κloss είπε «Όταν γνώρισα την Κaty τραγουδήσαμε μαζί το τραγούδι Open the eyes of my heart. Ήταν πολύ cool και ευγενική. Όμως είχε αποκαλέσει αηδία το γεγονός πως με φιλούσε μπροστά σε όλο το καστ του γυρίσματος. Ντρέπομαι πραγματικά, αλλά χρειαζόμουν τα χρήματα για τη μικρή μου κόρη. Μετά την πρώτη φωτογράφιση, η Katy με κάλεσε σε ένα strip club στη Σάντα Μπάρμπαρα και εγώ αρνήθηκα. Εγώ την έβλεπα όταν είχε χωρίσει με τον πρώτο της σύζυγο, Russel».

To μοντέλο στην ανάρτηση του επίσης προσθέτει πως ήταν το πάρτι για τα γενέθλια του Johny Wujek. «Όταν την είδα και την αγκάλιασα, ήμουν τσιμπημένος μαζί της. Όμως, όπως γύρισα για να τη συστήσω στο φίλο μου, εκείνη τράβηξε το παντελόνι μου και το εσώρουχό μου, για να δουν τα γεννητικά μου όργανα αυτοί που παρευρισκόταν στο πάρτι. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημα ένιωσα και πόσο ντράπηκα;»

Θέλοντας λοιπόν να εξηγήσει στους fans τους, το λόγο που ανέβασε μια τέτοια εμπειρία στο instagram του, ο Josh Kloss αναφέρει πως «η κουλτούρα μας έχει βαλθεί να αποδείξει πως οι άνδρες με εξουσία είναι διεστραμμένοι. Όμως και οι γυναίκες που έχουν στα χέρια τους εξουσία είναι εξίσου αηδιαστικές. Για να λέω όμως και τα καλά της, είναι μια καταπληκτική ηγέτιδα και τα κομμάτια της πραγματικά ενθαρρύνουν τους άλλους. Συνέχισα να βλέπω τα βίντεο που προβάλλονταν στην παγκόσμια περιοδεία της και μετά σε dvd, όπου ένας άντρας συνεργάτης της φαινόταν παντού, αυτός ήμουν εγώ».

Επίσης, αποκαλύπτει πως από το συγκεκριμένο video clip κέρδισε μόνο 650$. Έκλεισε το post του λέγοντας «χαρούμενη επέτειο στην πιο μπερδεμένη,επιθετική και ταπεινωτική δουλειά που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Σκόπευα να παίξω το κομμάτι και να τραγουδήσω αλλά στη συνέχεια είπα πως δε θα βοηθήσω την εικόνα της λεπτό παραπάνω».

Ο Johnny, ο στυλίστας της star, απάντησε στην ανάρτηση του μοντέλου, λέγοντας «δε θα σε αφήσω να κατηγορείς τη φίλη μου. Αυτά είναι αηδίες. Η Katy δε θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Όλοι ξέρουμε την εμμονή σου μαζί της από τότε που τραβούσατε το video clip. Εσύ έγραψες τη μουσική της και φανταζόσουν ένα μέλλον μαζί της. Δεν είναι σωστό να το κάνεις αυτό σε ανθρώπους που σε ανυψώνουν και σε εμπνέουν. Επικεντρώσου στη δική σου τη ζωή και την κόρη σου. Προχώρα Josh. Θα προσεύχομαι για σένα. Όλοι μας».

Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο post ο Josh Kloss απαντάει στις αντιδράσεις που έλαβε από τους fans της τραγουδίστριας, σχετικά με τους ισχυρισμούς του, αναφέροντας ότι συνεργάστηκε με την Κim Kardashian και την Kris Jenner και του συμπεριφερόντουσαν με σεβασμό. H Kim και η Kris, που είναι φίλοι με την Κaty, δεν διέψευσαν ή επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα του Josh.

Σε μια ανάρτησή του στις 12 Αυγούστου, το μοντέλο, υποστήριξε πως όσα είπε ήταν ένα screenshot μεταξύ εκείνου και της ομάδας της τραγουδίστριας και τόνισε πως «θεώρησα πως προστάτευα έτσι τον εαυτό μου για να προστατέψω την εικόνα της. Άκουγα, ήμουν καλό αγόρι. Ο φόβος μένει μαζί σου, όταν σε κατηγορούν, ενώ εσύ ήθελες να προστατέψεις την εικόνα κάποιου άλλου. Ως αντάλλαγμα όμως, σου συμπεριφέρονται σα να είσαι πόρνη, ενώ παράλληλα σε ντροπιάζουν μπροστά σε όλους τους φίλους σου και σε άλλους αγνώστους. Τότε έχεις σοκαριστεί και μπλοκάρεις, γιατί βλέπεις το πρόσωπο των παιδιών που την αποθεώνουν εξαιτίας θετικής της μουσικής. Και το μυαλό σου είναι κολλημένο στο να την προστατέψει εκείνη και την εικόνα της ή να είσαι ειλικρινής και να βοηθήσεις τα παγκόσμια προβλήματα σχετικά με την κακοποίηση».

Πηγή: jenny.gr