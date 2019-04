To «Βουνό» του Game of Thrones έκανε την κοπέλα του να... μην φαίνεται δίπλα του στην πρεμιέρα του 8ου κύκλου (pics)

Ο έρωτας ύψος δεν κοιτά και η μοίρα ήθελε τον γιγαντιαίο, Hafþór Júlíus Björnsson, να ερωτεύεται τρελά την μικροσκοπική, Kelsey Henson.

Οι δυο τους πρόσφατα παντρεύτηκαν στην Ισλανδία και αποτελούν ένα από τα πιο χαριτωμένα ζευγάρια του Hollywood.

GOT Season 8: The Mountain stuns on the red carpet at New York premiere (Photos) https://t.co/jkYYLU5yqh pic.twitter.com/bbY6OfOt5E

— PlushNg.Com (@_PlushNg) 4 Απριλίου 2019