Ο κόσμος υποκλίθηκε στη νεά Μiss World, τι έκανε η Ελληνίδα υποψήφια (pics)

Η Μiss World αναδείχθηκε ανάμεσα σε 30 διαγωνιζόμενες που πέρασαν στην τελική φάση κι έρχεται από το Μεξικό.

Η 26χρονη Vanessa Ponce de Leon φόρεσε το στέμμα της πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου και υποσχέθηκε να κάνει την χώρα της υπερήφανη.

Vanessa Ponce De Leon from #Mexico was crowned #MissWorld2018 at Saturday night in Sanya, Hainan Province. Miss Thailand Nicolene Pichapa Limsnukan finished as the runner-up, and Miss Uganda Quiin Abenakyo ranked the third. Totally 118 contestants attend the award ceremony. pic.twitter.com/yUu6WMCPNz

People's Daily,China (@PDChina) 9 Δεκεμβρίου 2018