Σάλος με τη σεξιστική δήλωση του Khabib προς τις γυναίκες: «Να είστε μαχήτριες στο σπίτι» (pics & vid)

Για τις ικανότητες του Khabib Nurmagomedov ουδείς μπορεί να αμφιβάλει, καθώς έχει αποδείξει οτι είναι δικαίως στους κορυφαίους MMAers αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Για την φιλοσοφία του και τις αντιλήψεις του όμως γενικότερα, έχουμε κάποιες αμφιβολίες.

Αυτές μάλιστα, μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα σε ένα event στην Σαουδική Αραβία.

Εκεί λοιπόν 30χρονος Ρώσος, δέχθηκε ερωτήσεις από το κοινό, όταν έφτασε η σειρά μίας κοπέλας.

Η συγκεκριμένη λοιπόν ζήτησε κάποιες συμβουλές από τον Khabib για μία γυναίκα που θα εμπλακεί με το συγκεκριμένο σπορ, όμως στον πρωταθλητή του UFC δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση.



"Be a fighter inside your home. All the time, finish your husband." - Khabib to a woman asking advice on starting a fighting career. pic.twitter.com/7BN3KB3SRb

— Justin Golightly (@SecretMovesMMA) December 6, 2018