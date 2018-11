Η Kim Kardashian αποκάλυψε τι είχε πάρει όταν γύρισε το sex tape (pics & vid)

Πίσω στο 2007, το sex tape της Kim Kardashian από το 2003 με τον Ray J ήταν ένα από τα πρώτα του είδους που είχε κυκλοφορήσει, κάνοντας την τότε φίλη της Paris Hilton πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο.

Τώρα 15 χρόνια μετά, η πασίγνωστη πλέον τηλεπερσόνα αποκάλυψε τι ήταν αυτό που την οδήγησε σε αυτή την κίνηση, να βιντεοσκοπήσει της ερωτικές της πράξεις.



Στο χθεσινό επεισόδιο του «Keeping Up With The Kardashians», η Kendall της είπε σε κάποια φάση: «Δεν ήξερα οτι φτιαχνόσουν», για να της απαντήσει γελώντας η Kim: «Παντρεύτηκα έχοντας πάρει ecstasy. Αυτή ήταν η πρώτη φορά».

Μάλιστα δεν έμεινε εκεί... Συνέχισε, λέγοντας: «Πήρα ecstasy μία φορά και παντρεύτηκα. Πήρα ecstasy δεύτερη και έκανα sex tape. Κάτι κακό θα γινόταν όποτε έπαιρνα ecstasy.



Βέβαια, τότε όλοι είχαν καταλάβει οτι κάτι είχα πάρει. Το σαγόνι μου έτρεμε όλη την ώρα».