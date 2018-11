Έφτιαξαν ναό προς τιμήν του Ντάνι Ντε Βίτο σε τουαλέτες κολεγίου (pics)

Οι φοιτητές ενός κολεγίου στη Νέα Υόρκη έχουν βρει το δικό τους ξεχωριστό τρόπο να τιμήσουν τον αγαπημένο τους ηθοποιό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό τόπο λατρείας αφιερωμένο σε εκείνον, στις τουαλέτες του κτιρίου,

Σύμφωνα με το Mashable, πίσω από βρώμικος τούβλινους τοίχους και απορρίμματα οι θαυμαστές του βετεράνου κωμικού έχουν τοποθετήσει αντικείμενα και φωτογραφίες του ΝτεΒίτο δημιουργώντας έναν «ιερό» τόπο λατρείας, ενώ οι «πιστοί» που τον επισκέπτονται καλούνται να «κάνουν το τάμα τους προς τον Κύριο και Σωτήρα Ντάνι Ντε Βίτο, Προστάτη Άγιο των σκουπιδιάρηδων».

@DannyDeVito yo. My college has a secret room that worships you. Come visit!!!!!!!!! SUNY Purchase come through -me and my friends pic.twitter.com/6HMqr85HQx

Η ύπαρξη του αλλόκοτου «βωμού» έχει φτάσει και στα αυτιά του ίδιου ηθοποιού ο οποίος με το χαρακτηριστικό χιούμορ που διαθέτει, μέσω ανάρτησής του στο Twitter ευχάριστησε τους θαυμαστές του για την τιμή που του έκαναν αναφέροντας ότι «η καρδιά του έχει γεμίσει με αγάπη και σκουπίδια».

Your shrine honors me. My heart is filled with love and garbage.Tomorrow, as you may know, is my name day. Do something that makes you feel good. Above all be kind to each other. Pick up trash, recycle, and be aware of plastics in the ocean. https://t.co/UER6uZY886

— Danny DeVito (@DannyDeVito) November 16, 2018