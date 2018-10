O Kanye West αφήνει την... πολιτική: «Με χρησιμοποίησαν»

Ο σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν πήρε επίσης αποστάσεις από μια νέα εκστρατεία, την αποκαλούμενη Blexit, που καλεί τους Αφροαμερικανούς να εγκαταλείψουν το Δημοκρατικό Κόμμα.

Μάλιστα, σε μία από τις πέντε αναρτήσεις που έκανε στο Twitter, ο Kanye West υποστηρίζει ότι... τον χρησιμοποιούν για να περνούν μηνύματα στα οποία ο ίδιος δεν πιστεύει.

I support creating jobs and opportunities for people who need them the most, I support prison reform, I support common-sense gun laws that will make our world safer.

Την εκστρατεία Blexit προωθεί η συντηρητική σχολιάστρια Κάντας Όουενς, που πριν από μερικές ημέρες παρουσίασε μια σειρά από μπλουζάκια που υποτίθεται ότι σχεδίασε ο ράπερ, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος απλώς σύστησε στην Όουενς τον άνθρωπο που έφτιαξε το λογότυπο και ότι «ουδέποτε ήθελε οποιαδήποτε σχέση με το Blexit».

I support those who risk their lives to serve and protect us and I support holding people who misuse their power accountable.

I believe in love and compassion for people seeking asylum and parents who are fighting to protect their children from violence and war.

— ye (@kanyewest) 30 Οκτωβρίου 2018