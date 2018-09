Ο Bono των U2 έχασε την φωνή του την ώρα της συναυλίας (vids)

H δεύτερη συναυλία των U2 στο Βερολίνο δεν πήγε όπως σχεδίασε η μπάντα.

Μετά από τρία τραγούδια ο Βono έκανε νόημα να σταματήσει η μουσική. Ο τραγουδιστής ζήτησε ένα μεγάλο συγγνώμη από το κοινό λέγοντας πως δεν είναι σωστό να συνεχίσει να τραγουδάει επειδή η φωνή του δεν βγαίνει σωστά. Ανέφερε ότι θα κάνει μία μικρή παύση, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να συνεχίσει το show.

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs - show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg

Η μπάντα σε δήλωσή της είπε πως πριν από το show ο Bono ήταν σε καλή φόρμα, ωστόσο ξαφνικά υπέστη πλήρης απώλεια φωνής.

Το κοινό από την άλλη καταχειροκρότησε τον τραγουδιστή κι έδειξε κατανόηση.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly...he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2

— ashley judd (@AshleyJudd) 1 Σεπτεμβρίου 2018