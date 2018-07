Στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα ο Τζορτζ Κλούνεϊ (pics)

Τραυματίας φέρεται πως είναι ο Τζόρτζ Κλούνεϊ έπειτα από τροχαίο ατύχημα, όπως υποστηρίζουν τα ξένα ΜΜΕ.

Ο πασίγνωστος ηθοποιός οδηγούσε το σκούτερ του στο Costa Corallina της Σαρδηνίας, όταν σύμφωνα με το TGR Rai Sardegna, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από την τοπική εφημερίδα Nuova Sardegna απεικονίζεται το σκούτερ και το αυτοκίνητο, με το δεύτερο να έχει σπασμένο παρμπρίζ.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ευτυχώς τα τραύματά του δεν είναι σοβαρά.

Από όσα λέγονται μέχρι τώρα, η σύγκρουση συνέβη όταν το αυτοκίνητο άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του το σκούτερ.

Sardinia hospital "John Paul II" in #olbia tells @NBCNews #georgeclooney has already been discharged following collision between the scooter he was traveling on and a car. #clooney is in Sardinia to direct a TV series called "Catch 22"

— ClaudioLavanga (@Lavanga) July 10, 2018