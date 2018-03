O Σον Πεν πήρε το χάπι του και άναψε τσιγάρο live σε τηλεοπτική εκπομπή (vid)

Όταν βγάζει το πακέτο με τα τσιγάρα το κοινό αρχίζει να γελάει. Ο Κολμπέρ μοιάζει να ελπίζει ότι ο καλεσμένος του δεν θα ανάψει τσιγάρο τελικά, αλλά όταν το κάνει – χωρίς να ρωτήσει αν επιτρέπεται να καπνίσει – φροντίζει να του δώσει ένα τασάκι. Ο 57χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι εκεί για να μιλήσει για το πρώτο του μυθιστόρημα, το «Bob Honey Who Just Do Stuff», αλλά λέει πολλά περισσότερα.

Όπως για παράδειγμα το λόγο για τον οποίο προτιμάει το γράψιμο από την ηθοποιία: «Το καλύτερο πράγμα που φέρνει ένας ηθοποιός στα γυρίσματα μιας ταινίας είναι η αρμονική συνεργασία με τους υπόλοιπους. Κι εγώ όλο και περισσότερο δεν συνεργάζομαι πια καλά με άλλους. Γι' αυτό και προτίμησα να γράψω μυθιστόρημα, γιατί δεν θα είχα συνεργάτες. Δούλεψα με μένα και δεν με απογοήτευσα καθόλου».

'Η για την αντιμετώπιση από τα στούντιο: «Τους λες ότι θέλεις να φτιάξεις ένα πουλί και αυτοί σου δίνουν τα χρήματα για να το κάνεις. Αυτοί μπορεί να περιμένουν ένα γεράκι, αλλά εσύ είχες σκοπό να φτιάξεις ένα σπουργίτι και μετά αρχίζουν οι παρεξηγήσεις και οι απογοητεύσεις. Ενώ με το γράψιμο φτιάχνεις το σπουργίτι σου και το αφήνεις να πετάξει στον εκδότη, ο οποίος το βλέπει ολοκληρωμένο. Αυτό είναι, αν του αρέσει το παίρνει, αν όχι δεν φταίω εγώ. Ξέρει τι αγοράζει».

Αλλά και για αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις ταινίες και τις σειρές: «Ήμουν ερωτευμένος με το να μπαίνεις σε μια αίθουσα στα σκοτεινά, ανάμεσα σε άγνωστους, και να βλέπεις κάτι που θα μείνει μαζί σου για πάντα. Σήμερα υπάρχει τόσο πολύ διαθέσιμο περιεχόμενο, που χάνω το λογαριασμό, δεν το προλαβαίνω. Και τίποτα δεν μοιάζει εξαιρετικό».

Κάποια στιγμή ο Κολμπέρ θα του ζητήσει να σβήσει το τσιγάρο, όχι επειδή τον ενοχλεί, αλλά επειδή κάνει κακό στην υγεία του ίδιου του Σον Πεν. «Θέλουμε να είσαι μαζί μας για πολλά χρόνια και αυτά τα πράγματα κάνουν κακό στην υγεία σου». «Εξασφαλίζω δουλειά στους ογκολόγους» είπε ο Πεν σβήνοντας το τσιγάρο, για να ανάψει ένα δεύτερο λίγο αργότερα...

Πηγή: reader.gr