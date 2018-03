Ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε με ένα τατουάζ που πιάνει όλη την πλάτη του (pics)

Θυμάστε το μυθικό πτηνό «Φοίνικα»; Το βρήκαμε και είναι τόσο μεγάλο που πιάνει όλη την πλάτη του Μπεν Άφλεκ!

Ο 45χρονος ηθοποιός αυτό το διάστημα βρίσκεται στη Χαβάη για τα γυρίσματα της ταινίας «Triple Frontier» που θα προβληθεί στο Netflix.

Ο ηθοποιός σκέφτηκε πως θα ήταν κρίμα να μην ξεκλέψει λίγο χρόνο για να απολαύσει τις πανέμορφες παραλίες της Χονολουλού και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πως αλλιώς θα βλέπαμε το τατουάζ του; Μάλιστα, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί με αυτό είχε υποστηρίξει πως είναι ψεύτικο... τόσο ψεύτικο που ένα χρόνο μετά δεν έχει εξαφανιστεί ακόμα.

Just thinkin' bout Ben Affleck's back tattoo shoutout to Jennifer Garner for getting the hell out of dodge pic.twitter.com/iWybGVix4k

— Rachel DeSantis (@Santis_DeRachel) 18 Μαρτίου 2018