Η Rihanna κήρυξε τον πόλεμο στο Snapchat κι η μετοχή της εταιρείας έπεσε στα «τάρταρα» (pics)

Μετά το χτύπημα από την Κένταλ Τζένερ που κόστισε περίπου 1,3 δις στην μετοχή της εταιρείας, πλέον η Snapchat έχει ακόμα ένα σοβαρότατο πονοκέφαλο μετά την «κήρυξη πολέμου» από την διάσημη τραγουδίστρια της ποπ, Ριάνα.

Η τραγουδίστρια με καταγωγή από τα νησιά Μπαρμπέιντος εξοργίστηκε από μία διαφήμιση της δημοφιλούς εφαρμογής, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητούσε από τους εκατομμύρια χρήστες να επιλέξουν αν θα ήθελαν να χτυπήσουν τον πρώην σύζυγό της, Κρις Μπράουν ή να χαστουκίσουν την ίδια.

Η αντίδραση της δημοφιλούς τραγουδίστριας ήταν άμεση και «καυτή», καθώς το 2009 η ίδια είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον Μπράουν, γεγονός που την είχε οδηγήσει στην απουσία από την απονομή των βραβείων Γκράμι εκείνης της χρονιάς.

Η τραγουδίστρια απάντησε σε υψηλότατους τόνους προς τους υπεύθυνους της εφαρμογής, ενώ κάλεσε και τους θαυμαστές της να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Snapchat, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία έσπευσε να απολογηθεί ζητώντας δημοσίως συγνώμη.

«Καλό (μου) SNAPCHAT, γνωρίζετε ήδη ότι δεν είστε η αγαπημένη μου εφαρμογή. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος ήταν ο στόχος αυτού του χάους! Ξοδέψατε χρήματα για να δώσετε ζωή σε κάτι που εσκεμμένα χλευάζει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας!!!» έγραψε η Ριάνα. «Σκέφτομαι όλες τις γυναίκες, τα παιδιά και τους άνδρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν και ιδίως όλους όσοι δεν έχουν ακόμα μιλήσει... Δεν θα σας εγκαταλείψουμε! Ντροπή σε εσάς. Διαγράψτε αυτήν την εφαρμογή και τις συγγνώμες της», συμπλήρωσε.

Αμέσως βρήκε συμπαραστάτες χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και σημαίνουσες προσωπικότητες της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, ενώ η μετοχή του Snapchat γνώρισε ημέρα πανωλεθρίας στην συνεδρίαση της Wall Street, σημειώνοντας πτώση 4,5% μόλις 1 ώρα μετά το μήνυμα - «καταπέλτη» της τραγουδίστριας.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

— Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018