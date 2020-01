Ιράκ: Ο στρατός του Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες σε αμερικανικές βάσεις (vid)

Τουλάχιστον εννέα ρουκέτες έπληξαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη την αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ, σε περιοχή του δυτικού Ιράκ που καλύπτεται από έρημο, όπου σταθμεύουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Δεν είναι σαφές ακόμη εάν υπάρχουν θύματα.

Η επίθεση καταγράφηκε περίπου 24 ώρες μετά την απόλυτη σύγχυση που προκάλεσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με τη διοίκησή τους στο Ιράκ να στέλνει επιστολή με την οποία διαβεβαίωνε πως τα στελέχη τους θα αποσυρθούν από την ιρακινή επικράτεια όπως απαίτησε το κοινοβούλιο, αλλά το Πεντάγωνο να διαψεύδει.

Πολλά κράτη μέλη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν ήδη ότι αποσύρουν τις δυνάμεις τους στο σύνολό τους ή εν μέρει, λόγω του φόβου ότι θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, όπως οι περίπου 15 που έχουν γίνει από τα τέλη του Οκτωβρίου εναντίον βάσεων στις οποίες είναι ανεπτυγμένα ξένα στρατεύματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ένοπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους εναντίον βάσης την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια, τονίζοντας πως επρόκειτο για αντίποινα για την εξόντωση του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί την Παρασκευή και διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσουν σε νέα, «ακόμα πιο συντριπτικά» αντίποινα σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη.

Το πρακτορείο ειδήσεων MEHR ανέφερε ότι στόχος ήταν η αεροπορική βάση Άιν Αλ Άσαντ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News έκανε λόγο για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ, εναντίον της βάσης Άιν αλ Άσαντ και ακόμα μιας στην Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Το ιρανικό αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Press TV ανέφερε μέσω Twitter ότι το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «προειδοποιεί τις ΗΠΑ για ακόμα πιο συντριπτικά αντίποινα σε περίπτωση οποιασδήποτε νέας επίθεσης».

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις ακολουθούν την εξόντωση του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κουντς, σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη την Παρασκευή κατά διαταγή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη ορκίστηκε «εκδίκηση» για την δολοφονία του.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει πως βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν κατέστησε σαφές ποιες άλλες βάσεις δέχονται επίθεση, πέραν της Άιν αλ Άσαντ και μιας ακόμη στην Αρμπίλ του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί τη βάση Άιν αλ Άσαντ, στην επαρχία Άνμπαρ, τον Δεκέμβριο του 2018.

Πηγή προσκείμενη στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά ρουκέτες που έπληξαν το εσωτερικό της βάσης.

Στη βάση ηχούν σειρήνες και ακούγονται να πετούν ελικόπτερα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν.

Οι πάντες έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού καθώς η βάση βομβαρδίστηκε δύο φορές, κατά την ίδια πηγή.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία για θύματα στα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ σε αντίποινα για την εξόντωση του ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ωστόσο οι ΗΠΑ είναι ακόμα στη φάση της αποτίμησης της κατάστασης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος ενημερωμένος σχετικά.

Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι τα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν θύματα μεταξύ των Ιρακινών. Δεν έδωσε αριθμό, ούτε διευκρίνισε εάν επρόκειτο για νεκρούς ή τραυματίες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι εκτοξεύθηκαν τουλάχιστον 35 βαλλιστικοί πύραυλοι από τους Φρουρούς της Επανάστασης με στόχο δύο βάσεις, στην Άιν αλ Άσαντ (Άνμπαρ) και στην Αρμπίλ (ιρακινό Κουρδιστάν).

Ωστόσο το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε πως εκτοξεύθηκαν 15 πύραυλοι, εκ των οποίων τους στόχους έπληξαν 11, επικαλούμενο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Federal Aviation Administration, FAA) απαγόρευσε στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να κάνουν πτήσεις στον εναέριο χώρο του Ιράκ, του Ιράν, του Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν.

Η FAA επικαλέστηκε την «κλιμάκωση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων» στην περιοχή, λίγες ώρες αφότου το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε μέσω Twitter ότι πρόκειται να κάνει δηλώσεις σχετικά με το Ιράν αργότερα σήμερα Τετάρτη.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης μετά τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης εναντίον τουλάχιστον δύο αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ σε αντίποινα για την εξόντωση του ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί την Παρασκευή σε βομβαρδισμό στη Βαγδάτη.

Πάντως διαβεβαίωσε πως «μέχρι τώρα, όλα πάνε καλά!».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020