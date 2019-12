Δημοσιογράφος νόμιζε ότι κέρδισε 4 εκατ., είπε στον αέρα ότι παραιτείται, αλλά τελικά πήρε μόνο 5.000 (vid)

Μερικές φορές καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς… Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Natalia Escudero.

Η δημοσιογράφος του RTVE ήταν στον αέρα όταν βγήκαν τα νούμερα της λοταρίας στην Ισπανία και μόλις είδε ότι ήταν ανάμεσα στους νικητές, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Βλέπετε δεν ήταν και μικρό ποσό που θεωρούσε ότι είχε κερδίσει, καθώς νόμιζε ότι στον τραπεζικό της λογαριασμό θα έμπαιναν 4 εκατομμύρια.

Πάνω λοιπόν στα ουρλιαχτά και στο παραλήρημα της, δεν δίστασε να πει στον αέρα ότι παραιτείται, λέγοντας: «Δεν θα έρθω αύριο στην δουλειά».



Ωστόσο σύντομα προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, καθώς το ποσό που θα λάμβανε ήταν 5.000 ευρώ, το οποίο βέβαια είναι σημαντικό, όχι όμως τόσο ώστε να παραιτηθείς από την δουλειά σου.

Έτσι μετά από λίγο βγήκε ξανά στον αέρα, κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι της ότι έπρεπε να ράψει το στόμα της και να μην μιλάει…

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u

— RTVE (@rtve) December 22, 2019