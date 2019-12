Πιγκουίνοι σε ανθρώπινο μέγεθος «κυβερνούσαν» τη Γη μετά τους δεινόσαυρους

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι υπήρξαν πιγκουίνοι στο μέγεθος ενός ανθρώπου;

Κι όμως νέα έρευνα αποκαλύπτει πως υπήρξαν και μάλιστα κυριάρχησαν πάνω στη Γη μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων.

Εικάζεται πως πρόκειται για το παλαιότερο είδος πιγκουίνου και έζησε πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια.

Η ζωή ήταν πολύ καλύτερη για τους πιγκουίνους τότε, όπως δείχνει η ανάλυση των απολιθωμάτων που βρέθηκαν σε απομακρυσμένα νησιά έχει δείξει.

Συγκεκριμένα, ζούσαν σε θερμές θάλασσες σε μια εποχή που τα νερά γύρω από τη Νέα Ζηλανδία ήταν τροπικά ή υποτροπικά, ενώ το μέγεθός τους ήταν τεράστιο.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν νέα στοιχεία για τη βασιλεία των πλασμάτων αυτών στα μακρινά νησιά Chatham στο νότιο Ειρηνικό.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της έρευνας βρέθηκε αυτό το είδος το οποίο μέχρι σήμερα αγνοούσαν οι επιστήμονες και ονομάστηκε «Κούπουπου στιλβέλι» (Kupoupou stilwelli).

