Η απίστευτη μεταμόρφωση του Ράσελ Κρόου για τις ανάγκες της νέας του ταινίας (pic)

Οι περισσότεροι έχουμε συνδυάσει τον Ράσελ Κρόου με την εικόνα του στην ταινία «Μονομάχος».

Έτσι, μόνο ως λογικό είναι να τρίβουν τα... μάτια τους, όσοι τον είδαν σε μία πρόσφατη δημοσία εμφάνισή του.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον διάσημο ηθοποιό στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ και αυτό που πρόσεξαν όλοι είναι τα αρκετά παραπανίσια κιλά που έχει «βάλει» ο 55χρονος Αυστραλός.

Ντυμένος απλά, με παντελόνι φόρμας και ένα t-shirt, ο Κρόου συνοδευόταν από την 29χρονη φίλη του, μεσίτρια και ηθοποιό (συμμετείχε στο «Broken City») Μπρίτνεϊ Θέριοτ, ωστόσο δεν ήταν εκείνη που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω της, αλλά το… στομάχι του Αυστραλού ηθοποιού.

Russell Crowe looks unrecognizable at airport https://t.co/SGGKdXaOVB via @pagesix

— Liz V (@ShoreEJV) November 8, 2019