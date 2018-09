Η Ηuawei γλεντάει την Apple στην ουρά για το νέο iPhone (pics)

Η κόντρα της Apple με την Ηuawei για τα iPhone, έχει πάει πλέον σε άλλο επίπεδο...

Λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση των νέων μοντέλων, η Κινέζικη εταιρία ξεκίνησε μία διαφήμιση στο Facebook μέσω της οποίας έκανε πλάκα στον μεγάλο της αντίπαλο για τις βελτιώσεις που έκανε στις συσκευές της.

Η μεγαλύτερη μπαταρία, η διπλή κάρτα sim, η ποιότητα της κάμερας, είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που βελτιώθηκαν φέτος στα iPhones, αλλά υπάρχουν από τα προηγούμενα χρόνια στο μοντέλα της Ηuawei.

Οι Κινέζοι όμως δεν σταμάτησαν εκεί... Πήγαν στις ουρές που είχαν στηθεί έξω από τα AppStores στην Σινγκαμπούρη και έδιναν σε όσους περίμεναν εκεί, ένα δώρο.



Τι ήταν αυτό; Ένα PowerBank, με το κουτί να γράφει πάνω: «Θα το χρειαστείτε», αφήνοντας σαφέστατο υπονοούμενο για την μπαταρία των μοντέλο της Apple.

World's Second Largest Phonemaker Huawei trolls Apple by giving all those waiting to get a new iPhone a Powerbank saying "You'll Need It". https://t.co/F4yvtzLT70

— fabio (@fabeeoo) 21 Σεπτεμβρίου 2018