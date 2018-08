Το ΙΚΕΑ φιλοξένησε 200 άτομα που εγκλωβίστηκαν λόγω ατυχήματος (pics)

Ένα μεγάλο χαμό προκάλεσε το τροχαίο με δύο νταλίκες που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο έξω από το Τάροκ που βρίσκεται έξω από το Λονδίνο στην ανατολική πλευρά.

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Μ25 διακόπηκε τελείως και οι οδηγοί έμειναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους για πολλές ώρες, καθώς ο δρόμος θα άνοιγε τα ξημερώματα...



Ένα κατάστημα του ΙΚΕΑ που βρισκόταν κοντά στην περιοχή, αποφάσισε όχι μόνο να ανοίξει τις πόρτες του για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά να παρατείνει και την λειτουργία του κατά μία ώρα, κλείνοντας στις 23:00 το βράδυ.



Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το Twitter γέμισε από φωτογραφίες των περίπου 200 ταξιδιωτών που άρπαξαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα κρεβάτια της Σουηδικής εταιρίας.

My daughter & I are trapped in ikea due to crash on M25...5hrs +counting ..colouring in is saving our sanity..just...thank god for felt tips, rainbows and unicorns ..I can never face a meatball again scroll to see a portrait of me when I’m old ....scary! pic.twitter.com/0IWgZkxcXK

— Esther Rolinson - Artist (@EstherRolinson) August 28, 2018