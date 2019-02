Top 5: Οι κορυφαίοι teenagers στην Αγγλία

Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (Γουλβς)

Από τους παίκτες που μας «συστήθηκαν» φέτος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία της Αγγλίας U17 μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι εμφανίσεις του φέτος στην Premier League είναι εντυπωσιακές. Η κίνησή του χωρίς την μπάλα ξεχωρίζει, όπως και η ταχύτητά του. Στο άμεσο μέλλον περιμένουμε να δούμε ακόμη περισσότερα.

Please note that, if not involved tonight, our World Cup U17s winner Morgan Gibbs-White will be pitchside at half time. pic.twitter.com/bTPDOXXo5f

Ράιαν Σεσενιόν (Φούλαμ)

Πέρυσι, έκανε απίθανα πράγματα στην Championship και βοήθησε τα μέγιστα στην εντυπωσιακή πορεία ανόδου της Φούλαμ. Φέτος, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα στο σύλλογο, οπότε είναι λογικό να έχει επηρεαστεί και ένας 18χρονος. Στο τέλος της σεζόν, όμως, αναμένεται να κάνει το επόμενο βήμα. Η πορεία του θυμίζει τον Μπέιλ, που από το αριστερό άκρο της άμυνας βρέθηκε σε εκείνο της επίθεσης.

Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι)

Το να βρεις θέση στη μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Και σε αυτή την τιμή θα μιλάμε ξανά για ευκαιρία. Ο Φόντεν, όμως, ήρθε από τις ακαδημίες για να δείξει στα Κύπελλα την αξία του. Ο Γκουαρδιόλα τόνισε πρόσφατα ότι ο 18χρονος είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και αναμένεται να του δίνει όλο και περισσότερες ευκαιρίες από εδώ και στο εξής. Όλοι μιλάνε για το μεγαλύτερο ταλέντο της Αγγλίας στην ηλικία του εδώ και χρόνια.

Ματέο Γκεντούζι (Άρσεναλ)

Μία από τις μεταγραφικές εκπλήξεις της Άρσεναλ το περασμένο καλοκαίρι έχει εξελιχθεί σε μία από τις εκπλήξεις ολόκληρης της Premier League. Οι κανονιέρηδες ακόμα παλεύουν να βρουν τη νέα τους ταυτότητα, όμως ο Γάλλος μέσος ξεχωρίζει και με το παραπάνω. Δεν λείπουν τα λάθη, αλλά δεν γίνεται αλλιώς για ένα 19χρονο παιδί, που μέχρι στιγμής έχει αποδεχθεί ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες των Λονδρέζων. Αν σκεφτούμε ότι πέρυσι έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, αυτό που κάνει μοιάζει ακόμη πιο εντυπωσιακό.

"He needs to work every day with ambition like he is doing now. Every training, every match, he shows us his ambition and his motivation to be an important player." @MatteoGuendouzi's best performance for us has been: ___

— Arsenal FC (@Arsenal) February 12, 2019