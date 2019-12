Οταν η Σίτι πρόσφερε κατά λάθος 81 εκατ. ευρώ για τον Μέσι

Ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η εποχή των Εμίρηδων. Ωστόσο, ο τότε ιδιοκτήτης, Τακσίν Σιναβάτρα είχε αρχίσει να ρίχνει χρήμα και να βάζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο κάδρο των σοβαρών επενδυτών του ποδοσφαίρου. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 2008 και ο Λιονέλ Μέσι ήδη θεωρείται κάτι περισσότερο από παιδί θαύμα. Ο Αργεντινός είχε δείξει ήδη ότι ήταν το απόλυτο φαινόμενο και είχε τραβήξει τα βλέμματα όλων όσων είχα χρήμα, ώστε να τον κλέψουν από την Μπαρτσελόνα. Κάπου εκεί όμως στο στρατόπεδο των Πολιτών... χάθηκαν στη μετάφραση και έκαναν μία ανέκδοτη γκάφα, η οποία αποκαλύφθηκε αυτές τις μέρες.

Σε μία μεταγραφική συνεδρίαση του συμβουλίου, ο ιδιοκτήτης Σιναβάτρα, ο Παϊρόι Πιεμπονγκοσάντ (το δεξί χέρι του) και οι CEO, Γκάρι Κουκ, Πολ Ολντριτζ συζητούσαν για το οικονομικό άνοιγμα του club. Σε κάποια στιγμή που η κουβέντα είχε πάει και στο σε ποιους παίκτες πρέπει να στραφούν για την ενίσχυση της ομάδας, ο Πιεμπονγκοσάντ άρχισε να φωνάζει για τα χρήματα που είχαν ξοδευτεί άσκοπα κατά τη γνώμη του: «Very messy, it´s getting messy», είπε και οι Κουκ, Ολντριτζ έλαβαν το λάθος μήνυμα.

«Εμείς καταλάβαμε ότι πρέπει να κάνουμε κίνηση για τον Μέσι. Οτι μας είπε: “we've got to get Messi”», εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Κουκ. Και αυτό προσπάθησαν να κάνουν οι δύο υπεύθυνοι των μεταγραφών. Εφτιαξαν επομένως μία επίσημη πρόταση και την έστειλαν στα γραφεία της Μπαρτσελόνα. Το νούμερο ζάλιζε. Η προσφορά ήταν στα 81 εκατ. ευρώ και ήταν η μεγαλύτερη που είχε γίνει ποτέ στην μέχρι τότε ιστορία της μπάλας.

Ο πρώτος που τηλεφώνησε στον Κουκ, ήταν ο τότε διευθύνον σύμβουλος της Premier League, Ντέιβ Ρίτσαρντς. «Είστε τρελοί; Δίνετε αυτό το ποσό για τον Μέσι. Μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος», είπε στον Κουκ, ο οποίος περίμενε την απάντηση των Καταλανών. Τελικά δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τη Βαρκελώνη. «Είστε σίγουροι ότι έχετε γράψει το ποσό που είχατε σκεφτεί στην πρόταση για τον Μέσι;», ήταν η ερώτηση στον Κουκ, ο οποίος όμως μόλις είχε κάνει κουβέντα με τους Σιναβάτρα, Πιεμπονγκοσάντ, του τα είχαν ψάλει και έπρεπε πλέον να τα μπαλώσει.

Τελικά το μπέρδεμα διευθετήθηκε, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Μπάρτσα είχαν μείνει έκπληκτοι και εάν η Σίτι επέμενε, ίσως να είχε γίνει το απίθανο, μιας και τα λεφτά ήταν πάρα, μα πάρα πολλά. Ο Λιονέλ Μέσι δεν το κούνησε ποτέ από το “Καμπ Νόου” και την επόμενη χρονιά η Ρεάλ Μαδρίτης έσπασε τα ταμεία με το ρεκόρ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οσο για τη Σίτι, εκείνο το καλοκαίρι επένδυσε 157 εκατ. ευρώ για 22 παίκτες, με τα 43 εκατ. ευρώ για τον Ρομπίνιο να είναι η επιτομή του “πεταμένου” χρήματος.