Πόσο ειρωνικό είναι να διαθέτεις στο ρόστερ σου τον παίκτη-αποκάλυψη της φετινής La Liga, τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον άνθρωπο των επτά γκολ σε οκτώ σουτ στο στόχο (κι όχι, δεν είναι ο Φεκίρ) και παρ΄ όλα αυτά να μετράς εννιά βαθμούς σε εννιά ματς; Ρωτήστε τους φίλους της Μπέτις, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να αδικεί τον εαυτό της στις απαρχές της περιόδου, να «φλερτάρει» με τον υποβιβασμό, και να μένει από νωρίς μακριά από τις θέσεις Ευρώπης, εκεί όπου ευελπιστεί να επιστρέψει στο τέλος της σεζόν μετά από έναν χρόνο και τις «τυμπανοκρουσίες» που προηγήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Joan Francesc Ferrer Sicilia, κάτα κόσμον Ρούμπι, ο 49χρονος νεοφερμένος Ισπανός τεχνικός των «βερντιμπλάνκος», παλεύει να βρει την ισορροπία σε ένα σύνολο καθ’ όλα ποιοτικό, το οποίο όμως έχει υποστεί ολική μετάλλαξη στο στυλ που το καθόριζε με θετική χροιά τα τελευταία χρόνια και που χωρίς τον τοπ-σκόρερ Λορέν Μορόν θα άγγιζε τον «πάτο».

Ή του ύψους ή (κυρίως) του βάθους, η φετινή εκδοχή των Ανδαλουσιανών παραπέμπει σε αναπάντεχο φαινόμενο. Φυσικό κι επόμενο να μην το δει ουδείς να έρχεται στον ορίζοντα, για την ομάδα που ξόδεψε σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ στο προηγούμενο μεταγραφικό παζάρι, ενισχυμένη με παίκτες σε όλες τις θέσεις και με το πέμπτο μεγαλύτερο μπάτζετ εντός συνόρων. Το περσινό «χαστούκι» της 10ης θέσης μερικούς μήνες πριν από την πορεία ως τους 32 του Europa League έβαλε τον στόχο της επιστροφής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις βαθιά στο θυμικό των διοικούντων το κλαμπ, κάτι που προς το παρόν φαντάζει μακρινό.

Η ήττα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Ανοέτα με 3-1 την περασμένη Κυριακή ενέταξε άπαντες σε νέο στάδιο προβληματισμού. Δεν πρόκειται για εσωστρέφεια, αλλά κυρίως για απορία, καθώς κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει με σαφήνεια τους λόγους των χαμηλών… πτήσεων των Ανδαλουσιανών. Ο ίδιος ο Ρούμπι, για τον οποίον ήδη έχουν συνταχθεί τα πρώτα δημοσιεύματα που τον θέλουν ένα βήμα, ή μάλλον ένα παιχνίδι μακριά από την απόλυση, δείχνει να έχει αυτοπεποίθηση στο εγχείρημα που ανέλαβε να υλοποιήσει το καλοκαίρι, εξαργυρώνοντας τότε την επιτυχημένη πορεία με την Εσπανιόλ ως την 7η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο στην περσινή σεζόν.

«Επικίνδυνη ζώνη; Δεν θέλω να βλέπω την Μπέτις εκεί που βρίσκεται τώρα αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα τερματίσουμε σε καλή θέση και θα μαζέψουμε πάνω από 50 πόντους», δήλωσε μετά το παιχνίδι γεμάτος αισιοδοξία ο τεχνικός της Μπέτις, όμως μέχρι το εν λόγω βαθμολογικό ορόσημο πρέπει να βρει λύση σε ουκ ολίγους γρίφους, αν δεν θέλει να… χαιρετήσει.

Αμυντική ανεπάρκεια ίση με το χειρότερο παθητικό

Πολλά μπορούν να γραφτούν για όσα δεν πάνε καλά στην αμυντική λειτουργία της Μπέτις, όμως οι ακέραιοι αριθμοί ορισμένες φορές τα λένε όλα. Κατά μέσο όρο, η Μπέτις φέτος δέχεται δύο γκολ ανά ματς (!), έχοντας κρατήσει το μηδέν στην εστία της μόλις σε ένα παιχνίδι και μόνο αν μοίραζε… «τριάρες» σε κάθε αγωνιστική θα μπορούσε να «τουμπάρει» την εις βάρος της κατάσταση. Εύλογα, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και οι «βερντιμπλάνκος» βιώνουν τον «εφιάλτη» τους, μετρώντας 19 γκολ παθητικό μετά από ένα και πλέον δίμηνο, «τσαλακωμένοι» αριθμητικά, αγωνιστικά και ψυχολογικά από τα ματς με Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ, στα οποία δέχθηκαν τα μισά γκολ του συνόλου (εκτός έδρας ήττες με 5-2 και 5-1 αντίστοιχα).

Τραυματισμοί δίχως τελειωμό

Πρώτα ήταν ο έμπειρος σέντερ μπακ Σίντνεϊ. Μετά ο φέρελπις κεντρικός μέσος Γουίλφρεν Καπτούμ. Ακολούθησε ο Χουάνμι, τίμια ρεζέρβα στα φορ. Και για σχεδόν έναν μήνα πλέον, η πιο σημαντική απώλεια, ο Γουίλιαμ Καρβάλιο, ο βασικός πυλώνας της μεσαίας γραμμής, συμβάλλοντας σταδιακά στην ελαχιστοποίηση των εναλλακτικών που μπορεί να υπολογίζει ο Ρούμπι και στη συρρίκνωση του βάθους που αναμενόταν στο ρόστερ πριν από την έναρξη της σεζόν. Από τις 18 Σεπτεμβρίου ως τις 6 Οκτωβρίου, ένας ένας γέμισαν το ιατρικό δελτίο και ταυτόχρονα άδειασαν την ομάδα από plan b, ενίοτε και από πρωταρχικά σχέδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια, η Μπέτις παίζει χωρίς καθαρό εξάρι, με τον Ισπανό τεχνικό της να επιστρατεύει τον πολύπειρο και πολυθεσίτη Άντρες Γκουαρδάδο και να μετατοπίζει τον εκ φύσεως επιθετικό μέσο Σέρχιο Κανάλες σε έναν ανασταλτικό ρόλο που δεν του ταιριάζει, απλά και μόνο για να τον χωρέσει μαζί στο σχήμα με τον Φεκίρ. Χωρίς μάλιστα, την ύπαρξη δεκαριού στον σχηματισμό της (4-2-2-2), ο άξονας παρουσιάζει ανισορροπία, γεγονός που το έχει πληρώσει εκ του αποτελέσματος. Παίκτης σαν τον Λο Σέλσο δεν υπάρχει, ο οποίος να μπορεί να υποστηρίζει πολλαπλούς ρόλους ως κεντρικός ή ακραίος χαφ, ούτε κάποιος που να μπαίνει αξιοπρεπώς στα παπούτσια του Ζούνιορ Φίρπο, το τρεχαντήρι της αριστερής πλευράς την περσινή σεζόν που έφυγε για την Μπαρτσελόνα. Ο Μαρκ Μπαρτρά είναι η μόνη σταθερά στο αμυντικό κομμάτι, που προσπαθεί να διασώζεται από τα «ναυάγια», αλλά το συνολικό πρόβλημα τελικά τον βυθίζει κι αυτόν.

Ο απίθανος Μορόν και ο «τρόμος» της απουσίας του

Αν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος κύριος, η Μπέτις θα βρισκόταν βαθιά υπό της ζώνης του υποβιβασμού. Ο Λορέν Μορόν αποτελεί ένα ιδιότυπο φαινόμενο της φετινής σεζόν και θα μπορούσε να αναπτύσσεται ξεχωριστεί μνεία για τα κατορθώματα του αν ταυτόχρονα οδηγούσε την ομάδα του στην τετράδα. Αντ’ αυτού, ο 24χρονος περιορίζεται στην υπέρ του πίστωση της «επιβίωσης» των Ανδαλουσιανών, αφού ο ίδιος ευθύνεται για τα οκτώ από τα δώδεκα γκολ της ομάδας, ήτοι τα 2/3 της επιθετικής συγκομιδής. Ξέχωρα όμως από την βαρυσήμαντη ύπαρξη του στον σκελετό των «μπιανκοβέρντε», οι ατομικές του εμφανίσεις έχουν τρελάνει κόσμο. Κι αυτό, γιατί ο Λορέν Μορόν μετράει επτά γκολ σε οκτώ τελικές στο στόχο, επίδοση ασύλληπτη και καθόλου συμβατή με την πορεία της ομάδας του. Έτσι, η δικαίωση φαίνεται να επέρχεται για τον σέντερ φορ που έπαιξε για πρώτη φορά στην La Liga σε ηλικία 23 ετών, καθυστερώντας μεν, ξεσπώντας δε με ένα ονειρώδες «κρεσέντο» στις πρώτες εννιά αγωνιστικές του τρέχοντος πρωταθλήματος.

8 - Loren Morón’s eight shots on target for @RealBetis_en

in @LaLiga this season:

Hunter. pic.twitter.com/UPniG30ml5

— OptaJose (@OptaJose) October 21, 2019