Ματέο Γκεντουζί: Έδειξε πως παίζονται τα ντέρμπι

Ο Γάλλος μέσος έκανε τρομερό παιχνίδι το απόγευμα της Κυριακής απέναντι στα «σπιρούνια» και ουσιαστικά επωμίστηκε την ευθύνη της μεταφοράς της μπάλας προς την επίθεση, από τη στιγμή που αγωνίστηκε σε ευθεία γραμμή στα χαφ, δίπλα στους Γκρανίτ Τζάκα και Λούκας Τορέιρα.

Ο Ελβετός και ο Ουρουγουανός δεν κατάφεραν να πιάσουν την απόδοση που θα έπρεπε και που απαιτεί μια τέτοια περίσταση όπως αυτή που διαμορφώθηκε στο «Έμιρεϊτς» για την 4η αγωνιστική της φετινής Premier League κι έτσι ο κόσμος της Άρσεναλ βρήκε τον ήρωα που αναζητούσε στο πρόσωπο του Ματέο Γκεντουζί.

Ο νεαρός μέσος, με αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του, με το κεφάλι συνεχώς ψηλά για να βλέπει γήπεδο και θέσεις συμπαικτών, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, με συνεχές τρέξιμο για να διορθώσει λάθη αλλά και με ρίσκο για να παίξει κάθετα όταν αντιλαμβανόταν ότι μπορούσε να το κάνει, έκανε εμφάνιση Man of the Match στο τρελό ντέρμπι της Κυριακής.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης με την Τότεναμ ήταν τέτοιος που αυτομάτως το παιχνίδι έγινε ειδικών συνθηκών και δεν επέτρεπε τα πολλά κενά για να πάρουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές. Έτσι, εκεί μέτρησε πολύ και το πάθος, το οποίο... ξεχείλιζε από τον Γκεντουζί.

Φάνηκε αυτό και στον πανηγυρισμό του στο δεύτερο γκολ των «κανονιέρηδων» που έφερε και την ισοφάριση, όταν έπειτα από την τρομερή μπαλιά στον κενό χώρο για τον Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, έτρεξε μόνος του προς τον κόσμο, πήδηξε στον αέρα με σφιγμένες τις γροθιές του και αμέσως γύρισε στον Γκαμπονέζο, τον αγκάλιασε και έδωσε το σύνθημα για να συνεχίσουν την προσπάθεια οι συμπαίκτες του στα λεπτά που απέμεναν μέχρι και την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ο Ματέο Γκεντουζί, όταν οι υπόλοιποι άρχισαν να εμφανίζουν σημάδια – παντελώς φυσιολογικής – κόπωσης από τις ταχύτητες που ανέπτυσσε το ματς συνέχισε να κινείται συνεχώς, να τρέχει πάνω στους αντιπάλους του, να βγάζει ένταση και να πιέζει τον οργανισμό του ώστε να συνεχίσει το σπριντ και έδειχνε να έχει καθαρό μυαλό όταν τα υπόλοιπα θόλωναν.

Matteo Guendouzi vs Sp*rs | [@MatteoGuendouzi] His best Arsenal performance. 20 years old pic.twitter.com/4ETg5zxxTr — AFCComps (@AFCComps) September 1, 2019

Οι απότομες κινήσεις του διαβάζοντας φάσεις και χώρους για να κλέψει μπάλες, ο τρόπος με τον οποίο κατάφερνε να σταματήσει αντεπιθέσεις της Τότεναμ απλώνοντας το πόδι για να πάρει την κατοχή και να βρει αμέσως κάποιον δικό του συμπαίκτη διατηρώντας τη μπάλα στο μισό γήπεδο της Τότεναμ, τον έκαναν να έχει τεράστια διαφορά σε απόδοση και αποτελεσματικότητα από τους Τζάκα και Τορέιρα.

Ο Ουνάι Έμερι ίσως και να έπρεπε να έχει τοποθετήσει νωρίτερα στο παιχνίδι τον Ντάνι Θεμπάγιος που από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο έδειξε ικανός ν' αλλάξει τα δεδομένα και να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην Άρσεναλ για να ψάξει γκολ που θα έδιναν στην ομάδα όλους τους βαθμούς κι όχι μονάχα αυτόν της ισοπαλίας. Γιατί, η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά οι «κανονιέρηδες» ξεκίνησαν το παιχνίδι δίχως δημιουργικό μέσο, από τη στιγμή που δεν είναι τέτοιοι οι τρεις που τοποθετήθηκαν στην ευθεία για να ξεκινήσουν το ματς.

Παρ' όλα αυτά, πήρε επιθετικές πρωτοβουλίες ο Γκεντουζί για να εξισορροπηθεί η κατάσταση, μαζί με τις όποιες κινήσεις έκανε ο Λακαζέτ καλύπτοντας περισσότερα μέτρα προς τα πίσω, αφήνοντας τους χώρους στους Ομπαμεγιάνγκ και Πεπέ να τρέξουν από τα πλάγια με κινήσεις προς τα μέσα ώστε να φτάνουν στην περιοχή.

Ο 20χρονος μέσος είχε 83% επιτυχημένες μεταβιβάσεις, είχε την ασίστ στο δεύτερο γκολ βλέποντας τον χώρο για να τρέξει το «Όμπα» και να κάνει την προβολή, έχει κάνει το κόψιμο στο πρώτο γκολ για να κρατήσει τη μπάλα κοντά στα καρέ της Τότεναμ κι εκεί ν' αναλάβει δράση ο Λακαζέτ, ενώ, το πάθος του, τον ανέβασε τρομερά στα μάτια των φίλων της Άρσεναλ.

Γιατί, μπορείς να χάσεις ένα ματς, μπορείς να βρεθείς πίσω στο σκορ με δυο γκολ, μπορεί να βρεθείς να κυνηγάς μια κατάσταση που δεν βοηθάει καθόλου, όμως, όταν προσπαθείς με... λύσσα, τότε πέρα από το αποτέλεσμα, κερδίζεις και την εκτίμηση. Και σε αυτό, ο Ματέο Γκεντουζί πήρε μεγάλη προσωπική νίκη.