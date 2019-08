Γιατί η Λίβερπουλ δεν χρειαζόταν, πλέον, τον Κουτίνιο

Εδώ και λίγες εβδομάδες είχε γίνει ξεκάθαρο ότι η Μπαρτσελόνα ήθελε με κάθε τρόπο να ξεφορτωθεί τον Κουτίνιο. Είτε να τον πουλήσει, είτε να τον παραχωρήσει ως αντάλλαγμα, είτε ως δανεικός. Για την ακρίβεια οι Καταλανοί τον πρότειναν σε διάφορες ομάδες ανά την Ευρώπη και, φυσικά, οι περισσότερες από αυτές ήταν στην Αγγλία. Και ανάμεσά τους ήταν και η Λίβερπουλ.

Αμέσως ο ίδιος και οι εκπρόσωποί του έκαναν γνωστό ότι το Anfield ήταν ένας προορισμός πολύ ψηλά στη λίστα του. Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όταν υπό τις οδηγίες του Κλοπ έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις στην καριέρα του και κατάφερε, έστω και προς το παρόν με αποτυχία, να εκπληρώσει το παιδικό του όνειρο και να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα; Παραμένει σε στενή επαφή με τον Φιρμίνο και πέρασε το μήνυμά του και στα αποδυτήρια.

More of the same today please, @Phil_Coutinho. pic.twitter.com/LaqCBAXi87

— Liverpool FC (@LFC) December 30, 2017