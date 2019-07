Η θέση είναι περίεργη. Στην ιστορία των ομάδων που είχαν δύο σχεδόν ισάξιους τερματοφύλακες, αυτό εξελίχτηκε περισσότερο σε πρόβλημα, παρά σε ευλογία. Επίσης, είναι μια θέση, όπου το rotation δεν έχει ευεργετική εφαρμογή. Ο πορτιέρο δεν πρέπει να βγαίνει και να χάνει ρυθμό. Τουλάχιστον αυτό υποστήριξαν διαχρονικά οι ειδικοί. Στο σύγχρονο παιχνίδι βέβαια βλέπουμε ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν υιοθετήσει τη στρατηγική να βάζουν τον Νο2 τους στα ματς Κυπέλλου, ακόμα και εάν φτάνουν στον τελικό. Υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις, όπως αυτή της Ρεάλ του 2014 που κατέκτησε Κύπελλο και Champions League με βασικό τον Ικερ Κασίγιας και δεν πήρε τη La Liga, όπου έπαιζε ο Ντιέγο Λόπεθ.

Γενικότερα τότε είχε δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα με το ποιος θα έπρεπε να είναι βασικός. Και το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει από πέρσι στο club και όλα δείχνουν ότι το ερώτημα: «Κουρτουά ή Κέιλορ Νάβας;» εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από ένα απλό δίλημμα. Από την περασμένη περίοδο, όταν ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφάσιζε να πληρώσει 40 εκατ. ευρώ στην Τσέλσι, για να αγοράσει τον πανύψηλο Βέλγο, τα ισπανικά ΜΜΕ εξέφραζαν αμφιβολίες για το ορθό της εν λόγω μεταγραφής. Ο Κέιλορ Νάβας προερχόταν από το μυθικό σερί των τριών Champions League και πραγματικά δεν υπήρχε κανένας λόγος αμφισβήτησής του.

Ο Πέρεθ όμως το έχει ξανακάνει πολλάκις. Από τη μία σίγουρα σκεφτόταν ότι ο Νάβας ήταν 31 ετών (όχι μεγάλος για πορτιέρο) και από την άλλη ο Κουρτουά είναι ξεκάθαρα πιο “μιντιακός” σούπερ σταρ, προερχόμενος από εξαιρετικό Μουντιάλ. Για τον πρόεδρο της Ρεάλ οι φανέλες και το image ανέκαθεν έπαιζαν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του και ο Κοσταρικανός δεν κατάφερε ποτέ να ανατρέψει την πιο ταπεινή εικόνα και καταγωγή σε σχέση με τον ανταγωνιστή του. Εκεί ήταν που ξεκάθαρα έχανε.

Κάπως έτσι λοιπόν και δίχως να υπάρχει προπονητική προσωπικότητα στον πάγκο (Λοπετέγκι, Σολάρι), ώστε να εναντιωθεί στην αξίωση του Πέρεθ, ο Νάβας έμεινε στον πάγκο. Μόνο που η καταστροφική χρονιά παρέσυρε και τον νεοφερμένο στην εστία, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο και δέχτηκε σκληρή κριτική. Ο Πέρεθ ωστόσο, έδειξε και φέτος διατεθειμένος να στηρίξει την επένδυσή του. Ο Ζινεντίν Ζιντάν όμως που ξέρει πραγματικά πόσα έδωσε στον ίδιο και στην ομάδα ο Νάβας, ζήτησε να μην πωληθεί. Τελικά ο τελευταίος δεν βρήκε κάποια αξιόλογη πρόταση (πλην της Πόρτο) και επέλεξε να παραμείνει, έστω κι εάν γνώριζε ότι θα έμενε στον πάγκο. Ο Ζιντάν άλλωστε είχε κάνει τις διαπραγματεύσεις του με τον πρόεδρο και αλλού εισακούστηκε και αλλού έκανε πίσω, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ωσπου φτάσαμε στη φετινή προετοιμασία, όπου όλα έχουν πάει στραβά για την ομάδα και τα... δίχτυα της. Σε τέσσερα φιλικά η Ρεάλ έχει γνωρίσει τρεις ήττες και έχει πάρει μία ισοπαλία, όπου νίκησε στα πέναλτι. Στο 3-1 από την Μπάγερν και στο ασήκωτο 7-3 από την Ατλέτικο, ο Κουρτουά είχε τα χάλια του πραγματικά και ό,τι πήγαινε μέσα, έγραφε. Αντιθέτως, ο Νάβας καθάρισε στα πέναλτι με την Αρσεναλ και ήταν ο υπεύθυνος για το ότι έμεινε μόνο στο 1-0 η ήττα από την Τότεναμ. Σε αυτό το διάστημα αξιοκρατικά έχει δείξει ότι εάν δεν είναι γενικά καλύτερος, είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση και πατάει με μεγαλύτερη σιγουριά.

