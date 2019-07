Superheroes όπως ο... Κολάσινατς!

Σέαντ Κολάσινατς, το πρόσωπο των ημερών στο Νησί! Ο φύλακας άγγελος του Μεσούτ Οζίλ, μιας και τον έσωσε από δυο ληστές με μαχαίρι. Ο Βόσνιος σαν άλλος... Hulk βγήκε μπροστά και τους εξουδετέρωσε, αψηφώντας τον κίνδυνο. Ετσι, ο Κολάσινατς μπήκε στη λίστα με τους παίκτες που έκαναν ηρωικές ενέργειες στην καθημερινή τους ζωή, από διασώσεις τραυματιών μέχρι συλλήψεις ληστών!

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

