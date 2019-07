Το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση της απόκτησης του Αντουάν Γκριζμάν ήταν κάτι το οποίο είχε στο πλάνο της καιρό τώρα η Μπάρτσα. Είναι μία περίπτωση ενός παίκτη που ήταν πάντα ανοιχτή. Μόλις ο Γάλλος άσος έκανε γνωστό ότι δεν θα μείνει τα επόμενα χρόνια στην Ατλέτικο ξεκίνησε όλο αυτό το story. Από το 2018 ο Γκριζμάν σκεφτόταν την προοπτική της Μπαρτσελόνα και ενώ η μεταγραφική του... μοίρα συνδέθηκε με εκείνη του Σέρβου Γιόβιτς, που όμως κατέληξε στη Ρεάλ και όχι στους Καταλανούς. Tο σήριαλ είχε πολλά επεισόδια και για μια διετία κράτησε έντονο το ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε πως άρχισε....

9 Οκτωβρίου 2017

Η Mundo Deportivo αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της ότι ο Γκριζμάν είναι ο Νο1 στόχος της Μπάρτσα.

27 Οκτωβρίου του 2017

Η Μπαρτσελόνα έρχεται σε επαφή με τον Γκριζμάν μέσω της αδερφής του, Μοντ. Σε δείπνο με τον Μπερτομέου πέφτει στο τραπέζι ότι η ρήτρα των 100 εκατ. ευρώ είναι εφικτό να καλυφθεί.

15 Νοεμβρίου του 2017

"Αρχική συμφωνία", αναφέρει το πρωτοσέλιδο της Mundo Deportivo με μία μεγάλη φωτογραφία του Γάλλου.

17 Δεκεμβρίου του 2017

Ο Γκιγιέρμο Αμόρ δηλώνει στο Movistar ότι υπάρχει προσέγγιση και επαφές με τον παίκτη.

20 Δεκεμβρίου 2017

Η Ατλέτικο προσφεύγει στη FIFA για την κίνηση της Μπάρτσα να μιλήσει με τον Αντουάν Γκριζμάν.

20 Γενάρη του 2018

Η Μπάρτσα με δήλωσή της αρνείται τις επαφές με τον Γάλλο επιθετικό

14 Απριλίου του 2018

Ο Γκριζμάν έχει τις αμφιβολίες του και η αδερφή του Μοντ λέει πως στην Ατλέτικο θα έχει καλύτερες αποδοχές, αλλά στη Μπάρτσα είναι πιο πιθανό να κερδίσει το Champions League.

30 Απριλίου 2018

Ο Γκριζμάν μετά τις αποκαλύψεις είναι προβληματισμός. Τόνισε πως θα δώσει στον εαυτό του διορία μίας εβδομάδας να αποφασίσει για το εάν θα έχει σημαντικό ρόλο σε μία ομάδα που κερδίζει τίτλους ή εάν θα μείνει στην Ατλέτικο που θεωρεί ακόμα πως μπορεί να κερδίσει πράγματα.

16 Μαΐου 2018

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κερδίζει το Europa με δύο γκολ του MVP του τελικού, Αντουάν Γκριζμάν.

18 Μαΐου 2018

Στο περιθώριο εορτασμών οι οπαδοί της Ατλέτικο τραγουδούν και φωνάζουν στον Γκριζμάν να μείνει.

20 Μαΐου 2018

Τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Standing ovation προς τον Φερνάντο Τόρες που φεύγει, αλλά... αποδοκιμασίες προς τον Γάλλο που κλαίει.

22 Μαΐου 2018

Ο Μιγκέλ Άνχελ Ζιλ, ο Μπέρτα και ο Σιμεόνε μιλούν με τον Γκριζμάν στο σπίτι του. Η Ατλέτικο του προσφέρει 23 εκατ. τον χρόνο.

14 Ιουνίου 2018

Το 'The Decision' βγαίνει από τον παραγωγό του Πικέ. Ο Γκριζμάν ανακοινώνει πως μένει, καθώς τον πίεσε πολύ η γυναίκα του, Έρικα.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018