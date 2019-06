Ο Σόλσκιερ βρίσκει παίκτες για... πραγματική Γιουνάιτεντ

Πριν τελειώσει ο Ιούνιος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει διαθέσει 65 εκατομμύρια λίρες για να πάρει δυο ποδοσφαιριστές για τα άκρα της. Και οι δύο είναι στην ηλικία των 21 ετών. Τα ονόματά τους, κάθε άλλο παρά εμπορικά είναι. Δεν είναι από αυτούς που θα σκορπίσουν ενθουσιασμό στους οπαδούς. Δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές που θα φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις των πιο εντυπωσιακών κινήσεων στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Όχι, βέβαια, μέχρι να το δείξουν στο γήπεδο από τις αρχές του Αυγούστου, όταν και θα κάνει σέντρα η νέα αγωνιστική περίοδος.

Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στη θεωρία, οι κινήσεις του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και οι δύο ποδοσφαιριστές που επέλεξε για να ξεκινήσει τα «ψώνια» του σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, έχουν το attitude που... απαιτείται για να παίξει κανείς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στην ομάδα που θέλει να χτίσει ο Νορβηγός, βάσει των όσων έμαθε κι εκείνος μεγαλώνοντας στον σύλλογο και έχοντας τις εμπειρίες από την πολύτιμη συνεργασία με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην κυριαρχία της Γιουνάιτεντ στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Πριν από λίγο καιρό, ο Σόλσκιερ είχε αναφέρει πως «όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποκτήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε εκείνος ήταν έτοιμος για το κορυφαίο επίπεδο. Έπρεπε να δουλέψει πολύ για να γίνει αυτό που είναι. Ούτε όταν αποφασίστηκε να αποκτηθεί ο Ρούνεϊ είχε αποδείξει πολλά πράγματα. Αποκτήθηκε με την ελπίδα να δουλέψει και να δείξει όσα μπορεί να κάνει». Με αυτό το σκεπτικό, ο κόουτς των «κόκκινων διαβόλων» πρόσθεσε στο ρόστερ τους 21χρονους Ντάνιελ Τζέιμς (εξτρέμ) και Άαρον Γουάν – Μπισάκα (δεξί μπακ), κάνοντας... κινήσεις ματ. Ούτε φαντεζί μεταγραφές, ούτε να συμμετέχει η ομάδα στη μεταγραφολογία για τα τεράστια ονόματα, ούτε να μπει στο... χορό των 100+ εκατομμυρίων που ζητούν πλέον οι ομάδες για να παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές.

Ο Τζέιμς, έχοντας και την έγκριση του Ράιαν Γκιγκς (τον έχει δουλέψει στην εθνική Ουαλίας) άφησε τη Σουόνσι και μετακόμισε στο Μάντσεστερ, στα 21 του χρόνια. Έχοντας χάσει λίγο καιρό νωρίτερα τον πατέρα του, αισθάνθηκε την ανάγκη να του μεταφέρε τα νέα κοιτάζοντας ψηλά και συγκίνησε με πρόσφατη ανάρτησή του στα social media. Έβαλε μια φωτογραφία με τον εκλιπόντα και έγραψε: «Τα καταφέραμε...». Αυτό αισθάνθηκε να κάνει. Θα ήθελε ο πατέρας του να είναι ζωντανός να τον δει με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, αλλά θα το κάνει από ψηλά, προστατεύοντάς τον.

Ο Ντάνιελ Τζέιμς, όταν έφτασε στο «Κάρινγκτον» για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα, κυκλοφορούσε στο γυμναστήριο των εγκαταστάσεων όπου υπάρχει η ιδιαίτερη ταπετσαρία απ' άκρη σ' άκρη και πραγματικά θαύμαζε αυτό που έβλεπε... Αντιλαμβανόταν πόσοι θρύλοι έχουν περάσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πως πλέον έχει εκείνος την τεράστια ευκαιρία ν' αποδείξει την αξία του και να δικαιώσει τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ για την εισήγηση που έκανε και για τα 15 εκατομμύρια λίρες που διέθεσε το κλαμπ. Μάλιστα, στις καλοκαιρινές του διακοπές, φρόντισε να προπονείται σκληρά, αρκετές μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της Γιουνάιτεντ, ώστε να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του από τις πρώτες προπονήσεις της σεζόν και να κερδίσει μια θέση στα βασικά πλάνα του προπονητή του. «Όχι απλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα παίξω για την ομάδα αυτή, αλλά θεωρούσα αδύνατο ακόμα και να την αντιμετωπίσω ως αντίπαλος πλέον... Είναι μια στιγμή περηφάνιας για εμένα και την οικογένειά μου» έλεγε και φανέρωνε τις γεμάτες ενθουσιασμό, σκέψεις του.

Από την άλλη, ο Γουάν – Μπισάκα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ανήκει στην ομάδα που υποστήριζε από μικρό παιδί. Η φωτογραφία με την οικογένειά του, όπου ως μπόμπιρας φοράει τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», έγινε viral τις τελευταίες μέρες, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι είχε επέλθει πλέον απόλυτη συμφωνία στα 50 εκατ.λίρες για να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ».

«Θα έρθει στο γήπεδο, θα κάνει τη δουλειά του, δεν θα μιλήσει πολύ... Θα προσπαθήσει να κάνει τα πάντα σωστά κι αν δεν του απευθύνεις το λόγο, δεν θα ακούσεις πολύ τη φωνή του. Ούτε θα φωνάξει μέσα στο γήπεδο, ούτε τίποτα...» ήταν τα λόγια του Γουίλφριντ Ζαχά για τον Γουάν – Μπισάκα. Στην Κρίσταλ Πάλας, ο νεαρός φουλ μπακ λάμβανε μόλις 10.000 λίρες την εβδομάδα. Ήταν ο πιο χαμηλά αμειβόμενος ποδοσφαιριστής στην ομάδα. Σε αυτή που βρισκόταν από τα 10 του χρόνια, κάνοντας όλη τη διαδρομή από τα μικρά κλιμάκια μέχρι και την πρώτη ομάδα των «αετών», το 2018. Δίχως να έχει φτάσει στο ανδρικό επίπεδο της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, ο Γουάν – Μπισάκα έγινε η 4η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Γιουνάιτεντ, πίσω από τους Πογκμπά, Λουκάκου και Άνχελ Ντι Μαρία. Θα έχει λαμβάνειν 80.000 λίρες κάθε εβδομάδα, βάσει του συμβολαίου που υπέγραψε (5+1 χρόνια) στο Μάντσεστερ.

Στην Κρίσταλ Πάλας είναι περήφανοι που αυτό το παιδί αναδείχθηκε από τον λονδρέζικο σύλλογο. Τον αποχαιρέτησαν και του ευχήθηκαν μόνο τα καλύτερα. Ο πρόεδρος των «αετών», Στιβ Πάρις, έγραψε στα social media: «Σε ευχαριστούμε... Είσαι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και πάνω απ' όλα ένα τρομερά προσγειωμένο παιδί. Ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε και σε είδαμε να παίζεις. Θα είσαι πάντοτε μπλε και κόκκινος για εμάς...».

