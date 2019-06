Ενα... πέναλτι, το περιβραχιόνιο, ο Τραμπ και ο «γαμ@@@@@ Λευκός Οίκος»

Δεν χρειάζεται να σε οριοθετούν. Να είσαι Αριστερός, αντιφασίστας, αντιναζί, αντί... οτιδήποτε. Το μόνο που είναι αναγκαίο να είσαι σε αυτόν τον κόσμο, είναι... απλός, ευγενικός, να βρίσκεσαι σε αρμονία καλό εαυτό σου και να αποδέχεσαι τους άλλους. Σίγουρα όμως, δεν γίνεται να σκέφτεσαι ότι η φωνή του Ντόναλντ Τραμπ ορίζει το σωστό, το δίκιο. Τα λόγια του εκφράζουν από διακριτικά έως ξεδιάντροπα τον ρατσισμό, την απαγόρευση στο διαφορετικό, ακόμα και το μίσος.

Ο πρώτος που είχε αντιδράσει, ήταν πριν από τρία χρόνια ο αθλητής του NFL, Κόλιν Κάπερνικ, που είχε γονατίσει στην ανάκρουση του Εθνικού Υμνου. Τον μιμήθηκαν στη συνέχεια ακόμα περισσότεροι. Από τη μία αποτελεί αναμφίβολα προσβολή σε όσους εκφράζονται μέσα από αυτή την πατριωτική μελωδία. Από την άλλη, είναι αυτό που εξήγησε η Μέγκαν Ράπινο, η οποία άνοιξε τη μεγάλη κόντρα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Το καταλαβαίνω ότι πολλοί θα με μισήσουν και θα πουν ότι τους προσβάλω. Θα προβάλουν την κουβέρτα του πατριωτισμού, αλλά σε όλους εμάς δεν μας έχει μείνει κανένας άλλος τρόπος για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι στον Πρόεδρο, ο οποίος δεν μπορεί να αποδεχτεί την ύπαρξη όσων δεν μοιάζουν οπτικά και ως φιλοσοφία ζωής μαζί του. Που προάγει την αστυνομική βία στους δρόμους, που δεν τον απασχολεί εάν δει ένα νεκρό σώμα στο πεζοδρόμιο».

Η Ράπινο λίγο μετά τον Κάπερνικ, έγινε η πρώτη λευκή αθλήτρια που ακολούθησε το παράδειγμα του καθήμενου Υμνου. Η Ράπινο είναι ομοφυλόφιλη και έκτοτε βρίσκεται σε κόντρα με τον Τραμπ. Επίσης, είναι η αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας γυναικείας Εθνικής των ΗΠΑ και με δικό της πέναλτι η ομάδα της νίκησε 2-1 την Ισπανία, για να προκριθεί στα προημιτελικά του αντίστοιχου Μουντιάλ. Ωστόσο, στην ανάκρουση του Εθνικού Υμνου δεν τραγούδησε και δεν τοποθέτησε το χέρι στο σημείο της καρδιάς και του εθνόσημου. Αυτή της η πράξη σχολιάστηκε και πάλι αρνητικά από τον Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά.

Question: "Are you excited about going to the White House?"

Megan Rapinoe: "I'm not going to the f*****g White House" pic.twitter.com/jbSR6Mgnz6

— Edward Hardy (@EdwardTHardy) June 26, 2019