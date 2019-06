Θέλουν και oι γυναίκες να «παίζουν» μπάλα

Η Μάρτα είναι ό,τι ο Νεϊμάρ. Για την ακρίβεια, ως μέγεθος και σε αναλογία, είναι πολύ σπουδαιότερη. Από την πλευρά της η Κριστιάνε θα μπορούσε να συγκριθεί με τον Φιρμίνο. Ίσως μάλιστα έβγαινε αδικημένη από τη σύγκριση, αφού σε επίπεδο τίτλων, μετρώντας Κόπα Λιμπερταδόρες, Κύπελλο Βραζιλίας, Μπουντεσλίγκα και μετάλλια με την Εθνική Βραζιλίας, έχει φτάσει ψηλότερα.

Είναι αδόκιμο να αντιπαραθέτει κάποιος τα μεγέθη του ανδρικού και αυτά του γυναικείου ποδοσφαίρου, για να βγάλει συμπεράσματα για το άθλημα. Ορθότερο θα ήταν να διαπιστώσει αντικειμενικά ότι πλέον δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο. Στην εποχή όπου κυριαρχεί η εικόνα, στιγμιότυπα της Χέγκερμπεργκ, της Κερ, της Μπονανσέα δεν είναι τόσο ξένα.

Για όποιον δε βιαστεί να θίξει το ζήτημα της δημοφιλίας, ας σκεφτεί πως η Ελλάδα δεν αποτελεί παρά έναν μικρόκοσμο που δεν (έχει αρχίσει ακόμα να) αντιγράφει όσα γίνονται στο εξωτερικό. Για παράδειγμα την Ισπανία, όπου τον Μάρτιο συνέρρευσαν στο Wanda Metropolitano 60.739 ποδοσφαιρόφιλοι για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι των γυναικείων ομάδων της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μπαρτσελόνα , ή την Ιταλία, όπου 39.000 οπαδοί επισκέφθηκαν το Allianz Stadium για την αναμέτρηση Γιουβέντους - Φιορεντίνα.

Marta has now scored more World Cup goals than any man or woman in history.

Rainha. pic.twitter.com/rbbE79R7Hc

— Brasil Football (@BrasilEdition) 18 Ιουνίου 2019