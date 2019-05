Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, οι φιναλίστ των δυο κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών αναμετρήσεων προέρχονται από την ίδια χώρα. Για πρώτη φορά ορίζεται τόσο εμφατικά η κυριαρχία της Premier League έναντι των ανταγωνιστών της, ως απότοκο της οικονομικής της εκτόξευσης. Η σύνδεση είναι προφανής, ακόμη κι αν αυτό προφανώς δεν είναι κάτι που θα συμβαίνει στο εξής κάθε χρόνο. Αποτελεί όμως σοβαρή εξήγηση για ποιον λόγο η πρόκριση της «σταχτοπούτας» Τότεναμ δεν είναι αντίστοιχη εκπλήξεων σε προηγούμενους τελικούς.

Λίβερπουλ - Τότεναμ, Άρσεναλ - Τσέλσι. Ούτε το «θαύμα» του Άγιαξ, ούτε η «λάμψη» της Μπαρτσελόνα στον τελικό του Champions League, όπου μπορεί οι δυο απεκλεισμένοι να κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι, όμως τον τελικό θα τον δουν από το σπίτι τους. Αναφορικά με το Europa League, οι προκρίσεις των Άγγλων επί της παθιασμένης Άιντραχτ Φρανκφούρτης και της καλής Βαλένθια δεν προέκυψαν εξίσου φαντασμαγορικά. Περισσότερο ήρθαν κι… έδεσαν, παρά εξέπληξαν με τα κατορθώματά τους.

Άλλωστε η άνοδος του επιπέδου και η κυριαρχία των πιο εύρωστων στα «αστέρια» τα τελευταία χρόνια έχει συμπαρασύρει αναπόφευκτα και τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση. Για εκεί περισσεύουν ομάδες «κολλοσοί», που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ανήκαν εκεί. Πλέον δεν περισσεύει χώρος για όλα τα σπουδαία ονόματα στο Champions League, οι δεύτερης ταχύτητας ομάδες κατεβαίνουν ένα σκαλί κι αντίστοιχα το ντόμινο συνεχίζεται ως τα χαμηλά στρώμματα, που όλο και σπανιότερα πλέον θα βρίσκουν άδειο το πάλκο για τη δική τους «στιγμή».

ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΞΟΔΕΨΕΙΣ, «ΜΕΤΡΑΣ» ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Τι κοινό έχουν Λίβερπουλ και Τότεναμ, εκτός της καταγωγής τους; Δυο σπουδαίους προπονητές, εξαιρετικά ρόστερ και λεφτά με τη… σέσουλα για μεταγραφές. Το συγκεκριμένο δεν αρκεί για να αναλύσει τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα, που έχει δώσει περισσότερα σε μεταγραφές από τους «κόκκινους». Σε κάθε περίπτωση, παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, πιο σχετικοί με το παιχνίδι, ενώ δεν είναι δα πως μιλάμε και για τρομερές διαφορές μεταξύ της ομάδας του Μέρσεϊσάιντ και των Καταλανών.

