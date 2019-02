Κέπα - Σάρι: Στην Τσέλσι, νόμος είναι... το δίκιο των παικτών (vids)

Ο Κέπα αρνήθηκε να βγει με αλλαγή από τον αγωνιστικό χώρο. Στην πολύ απλή ανάγνωση του περιστατικού που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον τελικό του Carabao Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ένας ποδοσφαιριστής αδιαφόρησε πλήρως για την εντολή του προπονητή του, ήθελε να συνεχίσει στο παιχνίδι και το κατάφερε.

Ξέχωρα αν τελικά δεν είχε πρόβλημα και μπορούσε να παίξει – παρά το γεγονός πως ήδη δυο φορές είχε πέσει κάτω με κράμπα στο αριστερό πόδι – ο τεχνικός της ομάδας έχει πάρει μια απόφαση, η οποία μπορεί να είναι ακόμα από λανθασμένη εκτίμηση για την κατάσταση του τερματοφύλακά του, μέχρι προφύλαξη του παίκτη και αντικατάστασή του τελείως προληπτικά, αλλά θα μπορούσε πολύ απλά να έχει επιλέξει τον Καμπαγέρο στην προκειμένου, για να υπερασπιστεί εκείνος την εστία της ομάδας του στα πέναλτι, αν του έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τον Ισπανό...

Η Τσέλσι, κατάφερε να γίνει... άνω – κάτω ακόμα περισσότερο και να προκαλέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στα ήδη μπλεγμένα και γεμάτα σκέψεις και συμπεριφορές, αποδυτήρια, τη φετινή σεζόν.

Σε αντίθεση με τα ματς του πρόσφατου καιρού, οι «μπλε» έπαιξαν έξυπνα στον τελικό του Carabao Cup, επέλεξαν να τρέξουν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την ταχύτητα του Αζάρ αλλά και τα τρεξίματα του Καντέ, ν' απειλήσουν την εστία του Έντερσον.

Το περιστατικό με τον Κέπα έγινε το κύριο θέμα συζήτησης και από το βράδυ της Κυριακής είναι αυτό που έχει απασχολήσει περισσότερο από κάθε άλλο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

- Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk

— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019