Nτε Χέα, ο κορυφαίος γκολκίπερ με τα πόδια!

Ο Ντε Χέα είχε 95 τέλεια λεπτά στο Wembley, παραμένοντας ήρεμος και αποτελεσματικός παρά την επίθεση της Τότεναμ στο δεύτερο ημίχρονο. Ηταν η κορυφαία φετινή εμφάνιση, βάζοντας έτσι... τέλος στους ψιθύρους αναλυτών για το ταλέντο του. Αν απομονώσει κανείς τις 11 επεμβάσεις του θα δει πως δεν είναι κάτι που θα περίμενε κανείς από τον Ντε Χέα του προηγούμενου κακού αγωνιστικού του background. Σταμάτησε τον σπουδαίο Κέιν και ήταν απίθανος. Οι «Τimes» έκαναν ειδικό αφιέρωμα στις επεμβάσεις του διεθνή γκολκίπερ με τα πόδια!

Όσο περισσότερο οι Spurs ασκούσαν πίεση στον Ισπανό και την άμυνά του τόσο πιο ψηλά ανέβαινε η αυτοπεποίθησή του. Για εκείνον ήταν κάτι παραπάνω από ένα ματς πλέον. Ήταν μία αναμέτρηση αποδείξεων. Ο Ντε Χέα στο στιλ του μοιάζει με τον Όμπλακ της Ατλέτικο. Στην καλή τους μέρα μπορούν να σταματήσουν κάθε σουτ ενώ παίζουν βαθιά στην άμυνά τους.

Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα μπορούσαν να παίξουν σε ομάδα του Γκουαρδιόλα ή του Κλοπ, όπου υπάρχει βάρος στον τρόπο που κυκλοφορείται η μπάλα. Ο Ντε Χέα με τον Όμπλακ εκεί που παίζουν έχουν όμως δεδομένες αρμοδιότητες: να σταματούν τα σουτ, να «καθαρίζουν» αντίπαλες μπαλιές και να δίνουν με απλό τρόπο την μπάλα και όχι να συμμετέχουν τόσο πολύ στην κυκλοφορία και την οργάνωση.

