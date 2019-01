Ο Μπιέλσα «αποκάλυψε» το ποδόσφαιρο στον κόσμο...

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα το πήγε σε άλλο επίπεδο, το απόγευμα της Τετάρτης. Η Λιντς κάλεσε τους ρεπόρτερ της ομάδας να παραστούν στο προπονητικό κέντρο του κλαμπ για μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου και ουδείς γνώριζε περί τίνος επρόκειτο.

Μάλιστα, υπήρξαν και οι φήμες περί... παραίτησης του Μαρσέλο Μπιέλσα έπειτα από το σκάνδαλο με το SpyGate και την παραδοχή του για τον άνθρωπο που είχε στείλει σε προπόνηση της Ντέρμπι Κάουντι, μια μέρα πριν από το παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής στο «Έλαντ Ρόουντ».

Ο Φρανκ Λάμπαρντ το θεώρησε ανήθικο και μάλιστα τόνισε πως προπονητές όπως οι Γκουαρδιόλα και Κλοπ είναι... πολύ τυχεροί που δεν έχουν πετύχει κάποιον άγνωστο να παρακολουθεί κρυφά τις προπονήσεις των Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ για να επιχειρήσει να σταματήσει την πορεία των ομάδων τους.

Ο κόουτς της Λιντς, δεν κρύφτηκε ούτε για μια στιγμή. Ξεκαθάρισε ότι το έκανε εκείνος, ότι με δική του πρωτοβουλία και δίχως να το εγκρίνει η ομάδα του έστειλε άνθρωπο να δει την τελευταία προπόνηση της Ντέρμπι πριν από το ματς της περασμένης εβδομάδας. Το απόγευμα της Τετάρτης «ξεδίπλωσε» μπροστά στα μάτια των δημοσιογράφων την πραγματική δουλειά που γίνεται από έναν κόουτς και το τεχνικό του επιτελείο πίσω από τις κλειστές πόρτες των εγκαταστάσεων ενός κλαμπ.

Η... ιδιαίτερη παρουσίαση που είχε ετοιμάσει για τους εκπροσώπους του Τύπου, προκειμένου να τους εξηγήσει ότι έχει παρακολουθήσει προπονήσεις ΑΠ' ΟΛΟΥΣ τους αντιπάλους της ομάδας του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και πως έχει στοιχεία από καθένα από 51 παιχνίδια της Ντέρμπι από την περασμένη σεζόν, έκανε τους δημοσιογράφους που έδωσαν το «παρών» σε αυτό το πρωτόγνωρο ποδοσφαιρικό event, να σκεφτούν πως ήταν απίστευτα τυχεροί.

"It was absolutely incredible... everybody was quite amazed by what he was telling us."@LUFC head coach Marcelo Bielsa goes into detail explaining how his team analysed @dcfcofficial ahead of their game in the Championship: https://t.co/DNv5jtL9RT pic.twitter.com/QCJZKobUG8

— Sky Sports (@SkySports) January 16, 2019