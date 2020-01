Ζέσους Ρεϊνιέρ: Κάτι από... Κακά, 1% Ζιντάν και γκολ σε κάθε ματς (vids)

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας στο τμήμα κ-23, ο Ζέσους Ρεϊνιέρ κάνει το πρώτο πολύ μεγάλο βήμα της καριέρας του και μετακομίζει στη Μαδρίτη για να ενσωματωθεί αρχικά στην Castilla και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Ραούλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινήθηκε γρήγορα και άψογα για να κάνει τον νεαρό μεσοεπιθετικό δικό της και όσα συνοδεύουν τον νεαρό ποδοσφαιριστή σε αυτά τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι τέτοια που μόνο ενθαρρυντικά μπορούν να χαρακτηριστούν για όσα θ' αντικρίσει ο κόσμος από εκείνον.

Ο Ρεϊνιέρ, πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη φανέλα της Φλαμένγκο μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα αλλά και το Κόπα Λιμπερταδόρες στον μεγάλο τελικό με τη Ρίβερ Πλέιτ, ενώ, ακολούθησε την αποστολή και στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Μάλιστα, στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Λίβερπουλ, βρέθηκε στον πάγκο όμως δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Ζόρζε Ζέσους, ο οποίος είδε την ομάδα του να μην τα καταφέρνει απέναντι στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ που πήραν και αυτό το τρόπαιο στα τέλη του 2019.

«Από άποψη φυσικής κατάστασης έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι εξωπραγματικά. Είναι πολύ δυνατός, έχει καλή τεχνική και μπορώ να πω ότι ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο είναι τέτοιος που του προσθέτει πέντε χρόνια ωριμότητας και εμπειρίας στον αγωνιστικό χώρο. Σαν να είναι 22 χρονών και όχι 18 που είναι πραγματικά. Είναι τέτοια η ποδοσφαιρική του ευφυΐα και το πάθος του στο γήπεδο. Πρέπει τώρα να ωριμάσει περισσότερο.

Δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπαίνει στην ίδια ζυγαριά με τον Ζοάο Φέλιξ καθώς είναι και διαφορετική η θέση τους. Στον Ρεϊνιέρ αρέσει πολύ να έχει κάποιον δίπλα του για να παίζει στο κέντρο και να φτιάχνει, δεν του αρέσει τόσο να είναι εκείνος που θα σκοράρει». Τάδε έφη Ζόρζε Ζέσους για τον νεαρό χαφ που είχε στην Φλαμένγκο μέχρι πρότινος και παρακολουθούσε την εξέλιξή του, δίνοντάς του και ευκαιρίες για να καταγράψει ο 18χρονος άσος τρομερές επιδόσεις στη σύντομη παρουσία του στην πρώτη ομάδα της κατόχου του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Σε 14 παιχνίδια με τη φανέλα της «Φλα», ο Ρεινιέρ πέτυχε 6 γκολ και είχε 2 ασίστ. Αυτό, σημαίνει ότι έχει συμμετοχή σε τέρματα για την ομάδα του κάθε... 89 λεπτά! Δηλαδή σε κάθε ματς που προσφέρει τις υπηρεσίες του, θα κάνει κάτι από το οποίο η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα είτε από εκείνον είτε από κάποιον συμπαίκτη του.

Το ποδοσφαιρικό «μικρόβιο» οφείλεται στον πατέρα του, ο οποίος ήταν αστέρας στο futsal της Βραζιλίας, ωστόσο, ο νυν μέσος της Castilla της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ήταν 11 ετών άφησε το πατρικό του στην Μπραζίλια και μετακινήθηκε στο Ρίο για να κυνηγήσει μόνος του την τύχη του στο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό στερέωμα. «Μόλις κατάφερα κάτι και αντιληφθήκαμε ότι ως οικογένεια ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε πιο άνετα, τότε ήρθαν η μητέρα και η αδερφή μου στο Ρίο να μείνουν μαζί μου» δήλωσε ο Ρεϊνιέρ στη Marca, τονίζοντας ουσιαστικά πως κατάφερε να ζήσει και τα αγαπημένα του πρόσωπα με τη δική του τόλμη και το ταλέντο που του δόθηκε για να παίξει μπάλα...

Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και αναδείχθηκε στα τμήματα υποδομής της Φλαμένγκο. Έγινε ο 5ος Βραζιλιάνος που ενσωματώνεται στο ρόστερ της Ρεάλ και έχει στη διάθεσή του ο Ζινεντίν Ζιντάν. Του αρέσει να σουτάρει από μακρινές αποστάσεις όταν βρίσκει χώρο έξω από την περιοχή, του αρέσει το στρωτό ποδόσφαιρο με τη μπάλα κάτω και οι κινήσεις του στη σύνδεση κέντρου με επίθεση είναι τέτοιες που σε πολλούς θυμίζουν τον Κακά.

Ο Ρεϊνιέρ, αν και δεν πρόλαβε τον νυν προπονητή του όταν εκείνος ήταν στα... ντουζένια του και μάγευε σε κάθε επαφή του με τη μπάλα, δήλωσε γεμάτος σεβασμό και ταπεινότητα πως: «Δεν τον πρόλαβα να παίζει, τον έχω δει μονάχα σε βίντεο που μου έβαζε να παρακολουθώ ο πατέρας μου. Μπορώ να πω είναι το ίνδαλμά μου ο Ζιντάν. Μακάρι να του μοιάσω έστω και στο 1%, εγώ ικανοποιημένος θα είμαι αν το καταφέρω»!

Δηλώνοντας πως ζει ένα μεγάλο όνειρο με τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διέθεσε 35 εκατομμύρια ευρώ για τον μικρό, τονίζοντας πως είναι οπαδός της νέας του ομάδας από την εποχή των λαμπερών Galacticos και έχοντας ιδιαίτερη αδυναμία στους Μπενζεμά και Αζάρ για τον τρόπο που παίζουν, ο 18χρονος μέσος είναι έτοιμος να διεκδικήσει αμέσως μια ευκαιρία στην πρώτη ομάδα, πείθοντας αρχικά τον Ραούλ στην Castilla...

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «μερένγκες» είναι ο πρώτος σκόρερ στην Serie A της Βραζιλίας ανάμεσα στους συμπατριώτες της ηλικιακής του κατηγορίας, όντας γεννημένος τον 21ο αιώνα, αποτελεί ακόμα μια επένδυση από τη «βασίλισσα» μετά τους Ροντρίγκο (50 εκατ.ευρώ), Βινίσιους (45 εκατ.ευρώ), Ασένσιο (4 εκατ.ευρώ), Έντεγκααρντ (3 εκατ.ευρώ) και Κούμπο...

