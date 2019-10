Κλοπ: Μια 4ετία κόκκινης μετάλλαξης

Το «Άνφιλντ», σείεται ολόκληρο σε κάθε μεγάλη στιγμή. Έχει αποκτήσει τρομερό fear factor για κάθε αντίπαλο. Ο κόσμος βάζει πλάτη και στέκεται στο πλευρό της ομάδας ως 12ος και 13ος και 14ος παίκτης. Όσο περισσότερους τους νιώσει ο αντίπαλος, τόσο το καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές του Κλοπ ώστε να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο.

Ο τρόπος που πανηγυρίζει ο Γερμανός προπονητής κάθε φορά μπροστά στο Kop, το χειροκρότημα που παίρνει και το πάθος που περικλείει αυτές τις στιγμές, είναι όλη η υγεία που αποπνέει ο σύλλογος στο αγωνιστικό κομμάτι και φυσικά μεταφέρεται και στον αγωνιστικό χώρο.

Σαν σήμερα, 8 του Οκτώβρη του 2015, λίγες μέρες μετά την απόλυση του Μπρένταν Ρότζερς από την τεχνική ηγεσία, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ κι εκείνος με το ιδιαίτερό του στυλ, ένα σακάκι κι ένα τζιν παντελόνι, δήλωνε στην παρουσίασή του πως «θέλω να πιστέψουν σε εμάς όλοι εκείνοι που αμφισβητούν».

Και ποιος έχει μείνει ν' αμφιβάλλει για τη δουλειά του Kloppo και την ποιότητα της Λίβερπουλ εν έτει 2019; Κανείς, είναι η απάντηση.

#OnThisDay in 2015, Jurgen Klopp became #LFC manager.

Here’s his first ever press conference. What an incredible ride it’s been since. pic.twitter.com/uIRDGZTXvJ

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 8, 2019