Ο Σμιθ σπάει την κατάρα στην Άστον Βίλα

Ο Οκτώβριος για την Άστον Βίλα είναι κάτι σαν καταραμένος μήνας. Στις 3 από τις 4 τελευταίες σεζόν άλλαξε προπονητή κατά τη διάρκεια των 31 αυτών ημερών. Ο Τιμ Σέργουντ είχε απολυθεί τη σεζόν 2015-16, έχοντας μία νίκη στα 10 πρώτα παιχνίδια, ενώ ένα χρόνο αργότερα την ίδια τύχη είχε και ο Ντι Ματέο ύστερα από 11 αγωνιστικές.

Και πέρυσι τον Οκτώβριο ο Μπρους είχε απολυθεί έπειτα από 3 νίκες στα 11 πρώτα ματς. Τα αποτελέσματα του μήνα πάντα ακολουθούσαν αυτή την τάση αλλαγής στον πάγκο. Η τελευταία νίκη στην Premier League τέτοιες μέρες είχε έρθει το 2011. Στα 25, μάλιστα, τελευταία της παιχνίδια τέτοιες μέρες στην κορυφαία κατηγορία μόλις δύο φορές έχει καταφέρει να πανηγυρίσει η Βίλα.

5 - Aston Villa have scored five goals in an away Premier League match for the first time since April 2008 (6-0 at Derby). Rout. pic.twitter.com/RvldlfeT6i

