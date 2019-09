Η Σάλκε έχει μόνο... ευχάριστα προβλήματα

Φαινομενικά, η Σάλκε δεν έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι. Στην ενδεκάδα που επέλεξε ο Βάγκνερ για να αντιμετωπίσει την αήττητη Λειψία μόνο ένας από τους παίκτες αποτελούσε φετινό απόκτημα: ο Κένι, που αποκτήθηκε από την Έβερτον με τη μορφή δανεισμού. Η τελευταία φορά που οι βασιλικοί μπλε είχαν κερδίσει πρωτοπόρο της Bundesliga είχαν στην ομάδα τους Κρστάιτς, Κουράνι και Ασαμόα. Τόσο ιστορικό είναι το 3-1 στην Λειψία.

Από το ξεκίνημα της σεζόν ο Βάγκνερ, τεχνικός διευθυντής Ρέσκε και ο αθλητικός διευθυντής Σνάιντερ είχαν κάνει ξεκάθαρο ότι το πρότζεκτ που αναλαμβάνουν μπορεί να αποδειχθεί αποτυχημένο. Ο λόγος ήταν η κακή προετοιμασία. Τα κλασικά αρνητικά συναισθήματα της ανασφάλειας και της ηττοπάθειας ήταν δύσκολο να ξεριζωθούν.

Leipzig's unbeaten run comes to an end, as they concede three times today.

That's as many goals as they've allowed all season pic.twitter.com/QTeF7mZpHT

