Πώς ο Έμερσον ξεπέρασε τον Αλόνσο στην Τσέλσι

Έχει δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ο πιο αξιόπιστος παίκτης της Τσέλσι στην άμυνα ήταν ο Μάρκος Αλόνσο. Χρειάστηκε να αναλάβει ο Φρανκ Λάμπαρντ την τεχνική ηγεσία των μπλε και μόλις 4 αγωνιστικές στη φετινή Premier League για να δούμε τον Έμερσον να παραγκωνίζει τον Ισπανό και να παίρνει τη φανέλα του βασικού. Από την πρώτη στιγμή ο Λάμπαρντ είχε κάνει ξεκάθαρο ότι θα παίζουν εκείνοι που δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο στις προπονήσεις.

Εκείνος που τον εντυπωσίασε άμεσα ήταν ο Έμερσον. Το πρέσινγκ, η ένταση, τα τρεξίματα. Ο Ιταλός μπακ είχε όλα όσα ήθελε να δει ο Άγγλος τεχνικός. Ήδη έχει τα περισσότερα τάκλιν και τα περισσότερα κοψίματα από κάθε άλλον στην ομάδα. Έχει κερδίσει το 79% των μονομαχιών και κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να τον ντριμπλάρει. Μόνο ο Πέδρο έχει δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες από εκείνον, ενώ μόνο ο Ζορζίνιο έχει κάνει περισσότερες πάσες στο μισό της επίθεσης.

Emerson Palmieri is averaging more tackles (3.8) and interceptions (2.5) per game than anyone else in the Chelsea team. He is yet to be dribbled past this season and has won 79 percent of his duels, a higher proportion than any other Chelsea starter. #CFC pic.twitter.com/5p5f91xNaz

