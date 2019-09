Μάλεν: Το παιδί που εντυπωσίασε Βενγκέρ, Φαν Μπόμελ και Κούμαν

Ο 20χρονος επιθετικός που ανήκει πλέον στην Αϊντχόφεν και φέτος αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι στη γραμμή κρούσης της ομάδας έχοντας συμπληρώσει ήδη μέχρι στιγμής 10 συμμετοχές, έγινε το πρόσωπο της βραδιάς, την 6η Σεπτεμβρίου του 2019, σε ακόμα ένα επεισόδιο της ιστορικής κόντρας ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία.

Οι «οράνιε» κατάφεραν να τα φέρουν όλα τούμπα έχοντας δει τον Γκνάμπρι να σκοράρει για τα «πάντσερ» και έφτασαν στο τελικό 4-2 με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο μέρος, με τον Μάλεν να πρωταγωνιστεί και να σκοράρει στο ντεμπούτο του, μπαίνοντας με αλλαγή στο ματς στο 58ο λεπτό.

Then... and now

Donyell will NEVER forget this day! #DUINED 2-4 pic.twitter.com/XmecSMxwaX

— PSV (@PSV) September 6, 2019