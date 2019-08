Ρόδρι: Το νέο... όπλο του Γκουαρδιόλα

Δεν είναι καθόλου εύκολο να λάβεις τα εύσημα από τον Πεπ Γκουαρδιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι. Ο Σέρχιο Αγουέρο το ένιωσε από την αρχή, όταν του ζητήθηκε να δουλεύει πιο σκληρά, ο Σανέ τους τελευταίους μήνες, ο Στέρλινγκ δούλεψε πολύ για να βελτιώσει τα τελειώματά του πριν νιώσει την αγάπη του Καταλανού. Ο Μπερνάρντο Σίλβα χρειάστηκε έξι μήνες στην Premier League για να ακούσει πόσο καλός είναι δημόσια από τον προπονητή του.

Ο Ρόδρι χρειάστηκε έναν μήνα και... κανένα παιχνίδι για να λάβει τα θετικά σχόλια του Γκουαδριόλα. «Κάθε μέρα πείθομαι ακόμη περισσότερο ότι θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες που είχε αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Θα είναι ένας εξαιρετικός μέσος για τα επόμενα χρόνια», σχολίασε ο τεχνικός της Σίτι πριν το ματς με την Γουέστ Χαμ. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όλοι στον σύλλογο έκαναν λόγο για την «πανοραμική αντίληψη», που έχει ο Ισπανός μέσος.

Contrast it with City's and how much interplay there is between Rodri, de Bruyne and Silva pic.twitter.com/5040Ut1niS

— Trevor McKinlay (@TrevorMcKinlay) August 12, 2019