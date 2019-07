Ο όρκος της Σενεγάλης «ανανεώθηκε»

Ο Αλιού Σισέ έπρεπε να περιμένει 17 ολόκληρα χρόνια για την ευκαιρία να εξιλεωθεί. Το 2002 είχε δώσει δώσει όρκο ότι θα επανορθώσει για το χαμένο του πέναλτι στον τελικό του Κόπα Άφρικα το 2002 απέναντι στο Καμερούν. Ήταν ο τελευταίος εκτελεστής εκείνης της βραδιάς, όμως δεν κατάφερε να δώσει το φιλί της ζωής στην ομάδα του. Είχε υποσχεθεί ότι μία μέρα θα φέρει το τρόπαιο στην πατρίδα του και ως προπονητής οδήγησε την Σενεγάλη μέχρι τον τελικό του τουρνουά της Αιγύπτου.

Αυτά τα 17 χρόνια έπρεπε να... συμπτυχθούν σε 90’ στον τελικό με την Αλγερία στο Κάιρο. Χρειάστηκε ακόμα λιγότερος χρόνος για να καταλάβει ο Σισέ ότι δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τον όρκο του. Μόλις στο 2’ η αντίπαλη ομάδα πήρε το προβάδισμα σε μία φάση που η Σενεγάλη στάθηκε πολύ άτυχη, με τον Σανέ να βάζει την κόντρα και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Γκομίς.

