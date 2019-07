Η νέα Ρεάλ «χτίζεται» με ρεκόρ εσόδων από πωλήσεις

Μετά την επιστροφή του Ζιντάν στον πάγκο όλοι στην Ρεάλ περίμεναν το τέλος της σεζόν, ώστε να ξεκινήσει το χτίσιμο της νέας ομάδας, που οραματίζεται ο Γάλλος. Από το ξεκίνημα είχε γίνει εμφανές ότι θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις και τα δημοσιεύματα ήθελαν τη βασίλισσα να προσδοκά σε έσοδα 300 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με το Financial Fair Play.

Άλλωστε, η ανακαίνιση του σταδίου έχει βάλει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες στον σύλλογο. Πλέον, αυτό το ποσό δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση ουτοπικό. Από το 2010 μέχρι σήμερα το καλοκαίρι του 2018 αποτελεί την περίοδο που η Ρεάλ έβαλε τα περισσότερα χρήματα στα ταμεία της από πωλήσεις, φτάνοντας τα 130 εκατ. ευρώ. Τώρα, έχει ήδη πουλήσει τον Μάρκος Γιορέντε και τον Ματέο Κόβατσιτς, δύο μεταγραφές που κόστισαν καθαρά χωρίς τα μπόνους 80 εκατ. ευρώ.

Ο πρώτος παραχωρήθηκε στην Ατλέτικο για 35 εκατ. ευρώ συν άλλα 5 σε μπόνους, ενώ ο Κροάτης για 45+5 στην Τσέλσι. Φυσικά, η... μαύρη λίστα περιλαμβάνει πολλά ακόμη ονόματα, σε σημείο που να βρεθούν χρήματα μέχρι και για να χρηματοδοτήσουν ακόμη μία ακριβή μεταγραφή. Ο επόμενος που θα δει την πόρτα της εξόδου από το «Μπερναμπέου» θα είναι ο Ραούλ Ντε Τομάς.

Ύστερα από μία εξαιρετική σεζόν με την Ράγιο Βαγιεκάνο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπενφίκα, που θα πληρώσει 20 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο Ρεγκιγιόν, που θα συναντήσει ξανά τον Λοπετέγκι στην Σεβίλλη, ενώ οι Ερναντέζ και Θεμπάγιος θα φέρουν κάποια χρήματα στα ταμεία από τον δανεισμό τους στην Μίλαν, αν οι διαπραγματεύσεις με την ιταλική ομάδα έχουν αίσιο τέλος (όλα δείχνουν ότι τουλάχιστον για τον Γάλλο απομένουν μόνο τα τυπικά, με την οψιόν αγοράς να κυμαίνεται στα 20 εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι).

Como un niño... con colores nuevos.

Feliz por incorporarme a un equipo de grandes aspiraciones, enormes ilusiones y brillante realidad.

Like a kid.... with new colors.

Delighted to join a great team with great aspirations and enormous ambition.#AúpaAtleti pic.twitter.com/1q45uH3CiC

— Marcos Llorente (@marcosllorente) June 28, 2019