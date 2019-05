Το περίπλοκο καλοκαίρι της Παρί

Η διοίκηση της Παρί έχει ήδη διαψεύσει δύο φορές τις φήμες που την ήθελαν να προσπαθεί να απεμπλακεί από τον σύλλογο, ο οποίος συνεχώς την «εκθέτει» και κάνει κακό στην εικόνα της. Οι Παριζιάνοι συνεχώς ταλανίζονται από εσωτερικά προβλήματα και μεγάλα εγώ σε σημείο που φέτος τα πράγματα να ξεφεύγουν σε επικίνδυνο βαθμό. Ο πρόεδρος Αλ Κελαϊφί προσπαθεί να διοικήσει μία ομάδα, που έχει δομηθεί λάθος, τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες δωροδοκίας για το... Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Παρόλα αυτά, βρίσκεται στην Ντόχα, όπου προσπαθεί να σκεφτεί τι θα κάνει στην επόμενη μέρα της Παρί. Χαρακτηριστικό της σύγχυσης είναι ότι ο τεχνικός διευθυντής Ενρίκε ενημερώθηκε ότι πρέπει να ταξιδέψει άμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ακυρώνοντας μία διάλεξη που είχε να δώσει στο Μόντε Κάρλο. Ο λόγος; Ο προγραμματισμός πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, με το FFP να περιορίζει αρκετά τις επιλογές. Η ιδιοκτησία ήταν εκείνη που επέλεξε τον Τούχελ και όχι ο πρόεδρος ή ο τεχνικός διευθυντής και αυτό έχει φέρει παιχνίδια εξουσίας μέσα στον ίδιο τον σύλλογο. Ο Γερμανός είδε το συμβόλαιό του να επεκτείνεται μέχρι το 2021 και κέρδισε την πρώτη μάχη. Η επόμενη, όμως, θα βρίσκεται καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι.

"Mbappe wanted to go with his eyes closed to REAL MADRID. He had the option, but between all of us, we talked to him and his dad, we managed to convince him, that it was a French project, and we managed to make him go to Paris." - Unai Emery, ex-PSG Coachpic.twitter.com/H9MBjp3r7H

— José (@CasemiroIsGod) May 20, 2019