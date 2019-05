Λουίς Σουάρες 2013-14: Η εκπληκτική σεζόν του στην Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ μπορεί να μην κατέκτησε τον τίτλο το 2013-14, αλλά ο Λουίς Σουάρες δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο για να το αλλάξει αυτό. Οταν κοιτάξει στην τροπαιοθήκη του, θα δει τα βραβεία PFA Player of the Year, Football Writers' Player of the Year και Barclays Fans' Player of the Year στη σειρά. Κι όμως, 12 μήνες νωρίτερα, φαινόταν πολύ δύσκολο ο Σουάρες να έβαζε έστω ένα γκολ ακόμη για τη Λίβερπουκ, πόσω μάλλον 31. Μιλώντας στην αρχή της σεζόν 2012-13, αυτής που ολοκληρώθηκε με τη Λίβερπουλ στην 7η θέση και τον Σουάρες να εκτίει τέσσερις αγωνιστικές από την ποινή των δέκα επειδή δάγκωσε τον Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς της Τσέλσι, ο Ουρουγουανός έδειχνε προς την έξοδο.

«Είμαι χαρούμενος στη Λίβερπουλ. Είμαι χαρούμενος λόγω των οπαδών. Εκανα ένα λάθος, είμαι άνθρωπος, αλλά ο Τύπος μίλησε για μένα με τρόπους που δεν έπρεπε», παραπονέθηκε ο Σουάρες. «Η οικογένεια μου υπέφερε και η κατάσταση ξέφυγε. Η κόρη μου και η σύζυγος μου υπέφεραν. Δεν είμαι προετοιμασμένος για να συνεχίσω αυτό το πράγμα με τον αγγλικό Τύπο. Αγαπώ τη Λίβερπουλ, αλλά υπέφερα πολύ ως παιδί για να φτάσω εδώ που είμαι και να μου επιτίθεται αδίκως ο αγγλικός Τύπος. Δεν με εκτίμησαν ως παίκτη, με έκριναν από την συμπεριφορά μου».

Η μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης έδειχνε πολύ πιθανή, μέχρι που έκανε και η Αρσεναλ την περιβόητη πρόταση των 40.000.001 λιρών. Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, όμως, η Λίβερπουλ κατάφερε να κρατήσει το ακριβό περιουσιακό στοιχείο της και στις 29 Σεπτεμβρίου επέστρεψε σε ένα ματς του Λιγκ Καπ στο Old Trafford. Οι Reds έχασαν, αλλά αυτό τους επέτρεψε να συγκεντρωθούν αποκλειστικά στην Premier League για τους επόμενους τρεις μήνες. Ο Σουάρες δεν κατάφερε να σκοράρει μόνο στα 3 από τα 12 ματς πρωταθλήματος πριν τα Χριστούγεννα, οδηγώντας τη Λίβερπουλ στην κορυφή της βαθμολογίας. Η συγκομιδή του σε εκείνο το σημείο της σεζόν, ζάλιζε: 19 γκολ σε μια ντουζίνα παιχνίδια.

Μέσα σε όλα αυτά, ήρθαν και εκείνα τα τέσσερα γκολ στη νίκη του Δεκεμβρίου με 5-1 επί της Νόριτς, ένα ματς στο οποίο ο Σουάρες είχε τρία γκολ υποψήφια τον τίτλο του καλύτερου του μήνα. Και το τέταρτο, το πιο "άσχημο", ήταν ένα ωραίο σουτ μετά το κόρνερ του Τζέραρντ. Τα γκολ έρχονταν πολύ εύκολα, αλλά αντικειμενικά η μεγαλύτερη αλλαγή στο παιχνίδι του Σουάρες αφορούσε στη συχνότητα με την οποία έφτιαχνε πλέον γκολ για τους συμπαίκτες του και ειδικά τον Ντάνιελ Στάριτζ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο Σουάρες έδωσε 12 ασίστ, μία περισσότερη από όσες είχε δώσει συνολικά στα πρώτα 2,5 χρόνια του στο Merseyside.

Ολα δούλευαν καλά για τη Λίβερπουλ, αλλά οι διαδοχικές ήττες κόντρα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι την έριξαν από την κορυφή, όπως έριξαν και τον "θόρυβο" του Σουάρες. Ο Ουρουγουανός απέτυχε να κάνει τη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια, γεγονός που οδήγησε σε άλλες κατηγοριες, αφού ήταν γεγονός πως η παραγωγικότητα του είχε πέσει με την είσοδο του 2014. Ο Σουάρες έβαλε μόνο τέσσερα γκολ σε 12 αγώνες από τα Χριστούγεννα ως τα τέλη Φεβρουαρίου, όχι άσχημη επίδοση αλλά ο Ουρουγουανός είχε ανεβάσει τον πήχη.

Ευτυχώς για τον Μπρένταν Ρότζερς, τα άλλα αστέρια του δεν είχαν πρόβλημα στο να βρουν δίχτυα και μια νίκη με 5-1 επί της πρωτοπόρου Αρσεναλ έδωσε νέα ζωή στη μάχη του τίτλου. Ακολούθησαν οι κλειστές νίκες με Φούλαμ και Σουόνσι, πριν βάλει τέλος στην "ξηρασία" πέντε αγώνων ο Σουάρες με ένα τυχερό γκολ στο 3-0 στο Σαουθάμπτον, όταν η πάσα του Κουτίνιο πήγε τέλεια στα πόδια του έπειτα από κόντρα.

Ξαφνικά πετούσε φωτιές ξανά. Ο Λουίς σκόραρε το τρίτο στο 3-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -το οποίο επιβεβαίωνε ότι η Λίβερπουλ θα τερμάτιζε πιο ψηλά από την μισητή αντίπαλο της- πριν πετύχει στο Κάρντιφ το τρίτο χατ-τρικ της σεζόν. Οι Reds σκόραραν γκολ με το τσουβάλι και ξεκάθαρα ένιωθαν ότι μπορούσαν να βάλουν αρκετά γκολ για να πάρουν κάθε ματς. Και τον τίτλο.

Ο Σουάρες σκόραρε ξανά στο 4-0 επί της Τότεναμ και έβαλε το καθιερωμένο γκολ και στη νίκη με 3-2 στο Carrow Road, με αποτέλεσμα η Λίβερπουλ να χρειάζεται επτά βαθμούς στα τελευταία τρία παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θα αποφύγουμε το να υπενθυμίσουμε οδυνηρές καταστάσεις και δε θα αναφερθούμε στο τι έγινε τελικά, τονίζοντας όμως ότι η σεζόν του Σουάρες ήταν τέτοια που της άξιζε να μείνει στην ιστορία.

Με 31 γκολ σε 33 συμμετοχές, ο Ουρουγουανός έγινε ο κορυφαίος σκόρερ σε μια σεζόν μετά τον Τζίμι Γκριβς με τα 41 γκολ σε 40 ματς με την Τσέλσι το 1960-61. Και το πέτυχε έχοντας απουσιάσει σε πέντε αγώνες. Ο Σουάρες έγινε μόλις ο 7ος που έβαλε 30 ή περισσότερα γκολ σε μια σεζόν στην Premier League, μέχρι να μπουν σε αυτή τη λίστα και οι Χάρι Κέιν και Μοχάμεντ Σαλάχ το 2017-18.

«Νομίζω πως θα υπάρξουν περισσότερα χειροκροτήματα παρά σφυρίγματα», είπε ο Σουάρες αναφερόμενος στην επιστροφή του στο Anfield με την Μπαρτσελόνα για τον ημιτελικό του Champions League. «Μπορεί κάποιοι να μην είναι χαρούμενοι, αλλά νομίζω πως οι περισσότεροι είναι χαρούμενοι και ευγνώμονες».

Δύσκολο να διαφωνήσεις σε αυτό...

ΠΗΓΗ: FourFourTwo