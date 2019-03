Μόιζε Κεν: Το μέλλον!

Τα δύο γκολ του Φάμπιο Κουαλιαρέλα στη νίκη της Ιταλίας επί του Λιχτενστάιν για τα προκριματικά του Euro 2020, είχαν ως αποτέλεσμα να γίνει ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία των Ατζούρι, να κερδίσει το standing ovation του Ennio Tardini της Πάρμα και να αποθεωθεί από τον ιταλικό Τύπο. Ο 36χρονος φορ, μαζί με τους Τζόρτζιο Κιελίνι και Λεονάρντο Μπονούτσι, είναι οι πατρικές φιγούρες της νεανικής Σκουάντρα Ατζούρα του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα για ανανέωση και δίνει τόπο στα νιάτα. Και αυτά τον δικαιώνουν. Κάποιοι, μάλιστα, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα περίμενε κανείς. Οπως ο Μόιζε Κεν...

Η πρώτη φορά που ακούστηκε το όνομα του ήταν στις αρχές του 2016, όταν η Γιουβέντους "διαφήμιζε" μέσω του Τύπου έναν πιτσιρικά που έκανε πλάκα στο πρωτάθλημα της Primavera. Λίγους μήνες μετά, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι του έδωσε τη δυνατότητα, σε ένα ματς με την Πεσκάρα, να γίνει στην ηλικία των 16 ετών ο νεότερος παίκτης που έκανε ποτέ ντεμπούτο για την Κυρία. Ηταν μια στιγμή που προκάλεσε ένα ασταμάτητο κλάμα από τον μεγαλύτερο αδερφό του που ήταν στις εξέδρες, για να ακολουθήσει αυτό του Μόιζε με την μητέρα του, Ιζαμπέλ. Τον πιο σημαντικό άνθρωπο της ζωής του, όπως λέει ο ίδιος, απαντώντας έτσι στον πατέρα του, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την οικογένεια όταν ο Μόιζε ήταν πιτσιρικάς και επιδίωξε την επανένωση τους όταν τον είδε να παίζει στην πρώτη ομάδα της Γιούβε.

Και τώρα όχι μόνο παίζει, αλλά σκοράρει και συνεχώς, με αποτέλεσμα να είναι θέμα συζήτησης για πολλά: Για τα ρεκόρ που κάνει, για τον χρόνο συμμετοχής που του δίνει ο Αλέγκρι, για το αν είναι το next big thing του calcio, για το συμβόλαιο του που λήγει σε ένα χρόνο, για το αν θα συμπεριληφθεί ως αντάλλαγμα στην πρόταση που σκέφτονται να κάνουν οι Μπιανκονέρι στον Αγιαξ -ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του- για τον Ματάις Ντε Λιχτ. Σενάριο, το τελευταίο, που θα πρέπει να αποκλειστεί, αφού στο Τορίνο αντιλαμβάνονται ότι έχουν στα χέρια τους ένα μεγάλο ταλέντο που μπορεί να γράψει ιστορία, αν δουλέψει σωστά και παραμείνει προσγειωμένος.

Ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έκανε ποτέ ντεμπούτο με τη Γιουβέντους, είναι ο δεύτερος νεότερος (σε ηλικία 19 ετών και 23 ημερών) που σκόραρε σε αγώνα της εθνικής Ιταλίας, είναι ο νεότερος ever που σκόραρε σε δύο σερί ματς της Σκουάντρα Ατζούρα, έχει βρει δίχτυα και στα τρία τελευταία παιχνίδια (Φινλανδία, Λιχτενστάιν, Εμπολι), έχει 5 γκολ σε 364 λεπτά μέσα στο 2019 (ένα κάθε 72), έχει δώσει έξι βαθμούς στους Μπιανκονέρι (Ουντινέζε, Εμπολι), έγινε ο νεότερος (19 ετών και 31 ημερών) μετά τον Μάριο Μπαλοτέλι (18 ετών και 242 ημερών) που έφτασε στα 8 γκολ στη Serie A, υπολογίζοντας και αυτά που έβαλε πέρυσι στη Βερόνα, όπου είχε παραχωρηθεί δανεικός.

