Η Κέμνιτσερ ανάμεσα στους νεοναζί και στην πραγματικότητα

Το παιχνίδι της Κέμνιτσερ με την Μπάουτσεν για την τέταρτη κατηγορία στην Γερμανία ξεκίνησε με μεγάλη ησυχία στις εξέδρες. Οι οπαδοί, που θεωρούν τον σύλλογο «ιδιοκτησία» τους έλειψαν για τα πρώτα 12’, αφήνοντας ένα πανό που έγραψε «12 λεπτά για τον 12ο παίκτη».

Δεν ήταν μία απλή διαμαρτυρία για τις τιμές των εισιτηρίων, για τυχόν άδικη αντιμετώπιση από την αστυνομία, για κάποια κόντρα με τη διοίκηση, που να τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Ήταν ξανά στη μνήμη του Τόμαρ Χάλερ, ενός από τους δικούς τους χούλιγκανς. Ο τελευταίος ήταν γνωστός ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του «HooNaRa», το οποίο πολύ απλά σήμαινε: Χούλιγκανς, Ναζιστές, Ρατιστές, και ένας από τους πιο επιφανείς οπαδούς της Κέμνιτσερ, που πριν λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή.

Το προηγούμενο εντός έδρας με την Ατγκλίνικε εξελίχθηκε σε μία επίδειξη δύναμης από τους νεοναζί οπαδούς, που έχουν κατακλύσει τις εξέδρες του συλλόγου της Ανατολικής Γερμανίας (η πόλη βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τσεχία). Ο Χάλερ για χρόνια ήταν ιδρυτής μίας εταιρείας, που ήταν υπεύθυνη για τη φύλαξη του σταδίου, ενώ τον Δεκέμβριο του 2006 είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο περιοδικό Rund, στην οποία είχε δώσει κάποιες λεπτομέρειες για το «HooNaRa».

«Είμαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου που δείχνουν στην Γερμανία και στην Ευρώπη ότι η Σαξονία υπάρχει», είχε πει, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ναι μεν ο σύλλογος ήδη από εκείνη την περίοδο είχε διαλυθεί, αλλά «μπορούμε να μαζευτούμε ξανά μέσα σε 30’». Εκείνη η συνέντευξη είχε οδηγήσει σε λύση το συμβόλαιο με την εταιρεία του από τη διοίκηση του συλλόγου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φήμες ότι μέχρι και σήμερα αυτή η συνεργασία συνεχίζεται δια μέσω άλλων εταιρειών...

Η κατάσταση στον σύλλογο είναι τέτοια, που σε εκείνο το παιχνίδι ο ο Φραν, όταν σκόραρε στο 53’ (το τελικό αποτέλεσμα ήταν 4-4) το πανηγύρισε με ένα μπλουζάκι που έγραψε «Υποστήριξε τους ντόπιους χούλιγκάνς σου». Στη συνέχεια, όταν κατάλαβε τι έκανε, είπε ότι δεν κατάλαβε ότι με αυτό το μήνυμα θα στήριζε τους νεοναζί και τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές από την Ομοσπονδία (συν άλλες 2 με αναστολή) και με πρόστιμο 3.000 ευρώ. Βέβαια, έγινε ήρωας στις τάξεις των οπαδών με ακραίες πεποιθήσεις και τον αποθέωσαν στο επόμενο γκολ του. Κανένας δεν ξέρει αν ο Φραν τους στηρίζει πραγματικά ή όχι...

At some point, Chemnitz striker Daniel Frahn scores. He celebrates by holding a shirt worn by far-right extremists across Germany: “Support your local hools!”

— Felix Tamsut (@ftamsut) March 11, 2019