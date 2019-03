Ο Τερ Στέγκεν πρέπει να είναι μέρος της ανανέωσης

Ο Τερ Στέγκεν έκανε το πρώτο βήμα τα τελευταία χρόνια. Οι εμφανίσεις του με την Γκλάντμπαχ και με την Μπαρτσελόνα τον έφεραν μπροστά στον ανταγωνισμό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Για χρόνια έδινε μάχη με τον Μπερντ Λένο και στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2017 τον ξεπέρασε. Έμενε μόνο ένα εμπόδιο για να πάρει μόνιμα τη θέση στην εστία των Πάντσερ: ο Μάνουελ Νόιερ.

Όπως συμβαίνει με όλες τις θέσεις στην ομάδα του Λεβ (και σχεδόν σε κάθε γερμανική ομάδα) θα πρέπει να περιμένεις την ευκαιρία σου. Αυτή μπορεί να έρθει είτε λόγω ενός τραυματισμού του βασικού είτε λόγω του ντεφορμαρίσματός του. Όπως όλα στην Γερμανία, τα πάντα είναι θέμα ιεραρχίας. Ειδικά ότι μιλάμε για έναν από τους ηγέτες της εθνικής και έναν από τους καλύτερους παίκτες στη θέση του τα τελευταία χρόνια.

Ο Γιόαχιμ Λεβ μετά την αποτυχία του Μουντιάλ συνέταξε, ύστερα από εντολή της Ομοσπονδίας, μία έκθεση για τους λόγους που οδήγησαν στην καταστροφή. Στις περισσότερες από τις 30 σελίδες προφανώς κάπου έκανε λόγο και για την «ανανέωση». Αυτή τη λέξη ανέφερε και στην ανακοίνωση της απόφασής του ότι με εκείνον στο τιμόνι δεν πρόκειται να κληθούν ξανά οι Μπόατενγκ, Χούμελς και Μίλερ. Αυτή η διαδικασία προφανώς θα συνεχιστεί και τους επόμενες μήνες, καθώς οι τρεις τους δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα έλλειψης κινήτρου και «σπίθας».

Προς το παρόν ο Νόιερ δεν βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Και η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα βρεθεί σύντομα. Μπορεί, όμως, να χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα από έναν τερματοφύλακα που εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Αυτός ο ανταγωνισμός είναι ο μεγαλύτερος που είχε ο τερματοφύλακας της Μπάγερν από τη στιγμή που βρέθηκε στην εστία της Γερμανίας. Οι τραυματισμοί των τελευταίων ετών δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι όταν παίζει δεν είναι ο παίκτης που ήταν κάποτε στην κορυφή του κόσμου.

«Θέλω να ασκήσω πίεση», τόνισε ο Τερ Στέγκεν μετά την εμφάνισή του στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 3-0 επί της Ρεάλ στην Μαδρίτη για το Κύπελλο πριν λίγες ημέρες. «Θέλω να πετύχω την αλλαγή τερματοφύλακα. Γι’ αυτό δουλεύω», ξεκαθάρισε με αυτοπεποίθηση στο . Ο Λεβ είχε βρεθεί στις εξέδρες σε εκείνο το παιχνίδι και φυσιολογικά ρωτήθηκε μετά το τέλος του για τις δηλώσεις του παίκτη του.

