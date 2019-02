Η Σάλκε ξεκινάει ξανά από το μηδέν

Η περασμένη σεζόν ήταν εκπληκτική για την Σάλκε. Όταν ο προγραμματισμός ξεκίνησε για τη φετινή το καλοκαίρι ο Χάιντελ στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τένις του ανέλυσε μία απλή ιδέα: ήθελε να τοποθετήσει έναν αθλητικό διευθυντή, που θα ασχολείται με την ομάδα, ώστε εκείνος να «απελευθερωθεί». Εκείνος, πέρα από τις μεταγραφές, ήθελε να ασχοληθεί με τις υποδομές του συλλόγου και την ανακαίνιση του προπονητικού κέντρου.

Εκείνος που είχε προτείνει ήταν ο Γιόνας Μπολτ, αλλά ήθελε να μείνει στην Λεβερκούζεν, στην οποία μόλις ο ρόλος του είχε αναβαθμιστεί. Έτσι, μπορεί ο τελευταίος να αποχώρησε από τη Μπάγερ λίγους μήνες αργότερα, όμως ο Σάλκε έδωσε αναβολή στα πλάνα του Χάιντελ. Φαίνεται ότι κανένας δεν βιαζόταν να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Όλοι ήταν αισιόδοξοι ότι με λίγη υπομονή όλα θα γίνουν.

Η περσινή ηρεμία μάλλον τους έκανε να ξεχάσουν ότι σε αυτόν τον σύλλογο ποτέ δεν κρατάει για πολύ. Φέτος, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά και η ήττα με 3-0 από την Μάιντς ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Μετά το τέλος του αγώνα ο Χάιντελ ανακοίνωσε με χαρακτηριστική ηρεμία ότι αποχωρεί από τους βασιλικούς μπλε. Το συμβόλαιό του είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2020 και έχει ήδη τερματιστεί, αλλά τυπικά θα συνεχίσει στη θέση του μέχρι το καλοκαίρι ή μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης.

Η ειρωνεία είναι ότι αυτό έγινε μετά το ταξίδι στο Μάιντς, όπου ο Χάιντελ δούλεψε για σχεδόν 25 χρόνια, μεγαλώνοντας τον σύλλογο με εντυπωσιακό τρόπο. Αυτή η δουλειά του ανάγκασε τη Σάλκε να τον προσεγγίσει και να του δώσει τη θέση του Χορστ Χελντ, ο οποίος πάντα ήταν στο επίκεντρο της κριτικής τα τελευταία χρόνια. Το μεγάλο πρότζεκτ του Χάιντελ, όμως, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά πριν καν αρχίσει. Δεν ακολούθησε, μάλιστα, την υπόλοιπη αποστολή στο Γκελζενκίρχεν, αλλά έμεινε στο σπίτι του στην περιοχή του Μάιντς.

Ο Ντομένικο Τεντέσκο πρέπει να ήταν σοκαρισμένος από την απόφαση του προϊστάμενού του, καθώς καταλαβαίνει ότι μένει μόνος χωρίς τον άνθρωπο που τον προσέλαβε και τον στήριξε στα δύσκολα φέτος. Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι ποιος θα δεχθεί να αναλάβει στη θέση του Χάιντελ, καθώς τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σήμερα σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι.

Sporting Director Christian #Heidel will step down by the end of the season.

— FC Schalke 04 (@s04_en) February 23, 2019